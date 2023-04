Tribina o Dadi Vujasinović: O hrabrom, poštenom novinarstvu, kao pozivu u borbu za istinu

Podsećanje na Radoslavu Dadu Vujasinović je podsećanje na profesionalno novinarstvo, novinari nemaju danas opravdanje da se ne izbore za istinu, rečeno je danas na tribini „Razgovor o novinarstvu“.

Dodaje se da je pre 29 godina Vujasinovićeva „razotkrila arhitekte rata i njihove ciljeve zbog čega je i ubijena“.

„To je novinarstvo u neverovatno teškim uslovima. Nemamo izgovore danas kad govorimo o uslovima novinarstva, ona je radila u uslovima rata, u vreme kad je istina bila potpuno zgažena i izborila se za istinu. Dakle mi nemamo izgovore danas da se ne izborimo za istinu, to je lekcija koju bi novinari trebalo da se prisete ovog trenutka“, rekla je novinar Vesna Mališić, koja je bila koleginica sa Dadom Vujasinović u časopisu „Duga“.

Kako je navela, da je bilo volje da se razreši ubistvo Dade Vujasinović to bi se dogodilo u prvim godinama, ali je odmah sve učinjeno da se to ne desi, „a danas je to mnogo teško, ostavljeno je u sivom prostoru u kome svako može da govori šta god hoće“.

„Sve više je pisala o tome kako se na periferiji rata uspostavlja ratni biznis u kojem učestvuje srpska policija, srpska vojska i srpski političari. To je ono što je donosila sa terena, sa ratišta. Možemo da kažemo da je to razlog njenog ubistva“, rekla je Mališić.

Mališićeva je navela da se Dadom Vujasinović prva javila u redakciji da ide i piše sa ratišta, iako je bila mlada, donoseći „slike stradanja, onog što vidi, ne praveći selekciju, hrabro, pošteno“.

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje je organizovalo tribinu, Željko Bodrožić je ukazao da postoje mnoge sličnosti sa devedesetim godinama, „naravno nije ratno stanje, lakše je, ali mnoge toga nije dobro iako je 2023. godina.“

„Vlast je zauzela ogroman prostor u medijima, kontroliše najveći broj medija. Istovremeno kriminalizuje, stigmatizuje profesionalne novinare kojih ima manjina u ovoj zemlji, u odnosu na ukupan broj. Ta manjina nervira mnogo vlast koja uživa da pronalazi neprijatelje“, naglasio je Bodrožić.

Novinarka i autorka dokumentarne emisija „Dada – svedočenja iz obeščašćene zemlje“ Valentina Delić naglasila je da se zahvaljujući slikama koje je zabeležila Dada Vujasinović možemo boriti protiv falsifikovanja“ tog ratnog vremana.

U tribini su učestvovali i studenti novinarstva na Fakultetu političkih nauka kojima je preporučeno da je pisanje Dade Vujasinović najbolja lekcija koju mogu da dobiju o hrabrom, istinitom odnosu prema profesiji.

(Beta)

