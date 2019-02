Trifunović: Izvinjavam se Jevrejskoj opštini, ako je zvučalo preterano

BEOGRAD – Predsednik PSG Sergej Trifunović odgovorio je danas otvorenim pismom na reagovanje Jevrejske Opštine Beograd, ističući da se izvinjava, ako su njegovi stavovi iz govora u Gornjem Milanovcu „zazvučali preterano“.

Trifunović, istovremeno, prebacuje Jevrejskoj opštini što nije reagovala „u nekim slučajevima fašističkih ispada u Srbiji“.

U spornom govoru u Gornjem Milanovcu, u nastojanju da „spojim levo i desno u svojoj nužnosti“, upotrebio sam „sasvim sigurno i prejako poređenje, rekavši da mi je svejedno da li neko drži na zidu sliku Broza ili Ljotića“, naveo je Trifunović u opširnom odgovoru.

„Mogao sam reći Draže, on se baš i nije ubio od akcijanja za vreme rata, te nije mnogo ni zgrešio, ali, ja sam rekao Ljotić. A, on jeste fašista, bez daljnjeg, to uopšte nije sporno“, napisao je on.

„Ako je to zazvučalo preterano, ja se svima izvinjavam. Pre svega samom sebi, jer to se kosi sa onim u šta ja verujem“, kaže Trifunović, koji navodi da je u NDH stradalo 36 članova njegove porodice i da je antifašista.

On, pored ostalog, napominje i da se „ne seća“ da je Jevrejska Opština Beograd reagovala u nekim slučajevima fašističkih ispada u Srbiji.

Jevrejska opština Beograd poručila je u ponedeljak Trifunoviću da je opasan presedan „normalizacija“ nacista i njihovih saradnika, a još opasnija uravnilovka koju pokušava, to „gnusno stavljanje u isti koš onih koji su se borili protiv fašizma i onih koji su pomagali okupatoru u pravljenju Srbije „Judenfrei“ državom“.

(Tanjug)