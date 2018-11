Trifunović: Kongres sada balans i izazov za Trampovu moć

BEOGRAD – To što su demokrate dobile većinu u Kongresu, a republikanci Donalda Trampa zadržali kontrolu nad Senatom, uneće neku vrstu balansa političke moći unutar SAD, ali se istovremeno mogu se očekivatii i velike unutrašnje turbulencije, koja mogu da ima posledice i na međunarodnom nivou, ocenjuje Tifunović posledice izbornih rezultata u SAD.

Trifunović objašnjava da je to što je zadržao većinu u Senatu, Trampu omogućava da i dalje imenuje svoje ljude na najviše državne funkcije, jer ih Senat verifikuje, ali skreće pažnju da je stvarna moć u Kongresu, jer šta god predsednik Amerike hoće da uradi, ne može bez određenog zakona i bez novca, a odluku o novcu donosi upravo Kongres.

„Drugim rečima, u Kongresu je koncentrisana vlast, a dolazak demokrata u Kongres je zapravo napravio balans što se tiče same Amerike. Mislim da će sada predsednička trka ući u novu dimenziju“, kaže Trifunović.

On skreće pažnju da će Tramp na unutrašnjem planu imati prilično problema sa Kongresom jer će demokarte iskoristiti premoć da bi u tim kongresnim saslušanjima potegli pitanje Trampovog odnosa prema Americi, pitanje Trampove imovine i mnogih drugih stvari koje su već najavljivali.

Međutim, kako kaže, ovakva situacija može predstavljati problem za sve van Amerike, jer se, napominje, često dešavalo da su SAD zbog svojih unutrašnjih političkih turbulencija izazivale ili podgrejavale krize u drugim delovima sveta, što rade sve velike sile sveta.

Kako je naveo, svet nije shvatio Trampa koji je, prema njegovim rečima, biznismen koji razmišlja poslovnom logikom i kojem ceo svet može da zahvali „što je pacifikovao severnokorejskog predsednika Kim Džong Una, jer svi su bili u strahu da li će se on probuditi jednog jutra i stisnuti pogrešno dugme“.

„Mi u Srbiji možemo da mu zahvalimo zato što sada imamo jedan relaksiran odnos sa SAD i što po prvi put očekujemo od SAD da se donese fer rešenje po pitanju Kosova i Metohije, jer do sada demokartska administracija nije htela ni da razgovara na tu temu, nailazili smo na zid i za njih je to bila gotova stvar. Međutim, sa republikanskom administracijom to nije gotova stvar, a Tramp u poslovnom duhu zapravo želi da se nađe komporomis“, ispričao je Trifunović.

On ocenjuje da Srbija treba da gaji dobre odnose sa Rusijom i Kinom, ali da „moramo da budemo izuzetno obazrivi kada je u pitanju Amerika, jer je ona i dalje vodeća supersila i i dalje će vući, pod predsednikom Trampom, nepredviđene poteze“.

Dodaje i da zato moramo da vodimo aktivnu politiku i prema jednima i prema drugima i ističe da politički rezultati sadašnjeg rukovodstva Srbije govore da su vrata Amerike otvorena, što do sada nije bio slučaj, a što je za svaku pohvalu.

On istovremeno veruje da će Donald Tramp koji je prekinuo „duboku američku državu“, odnosno dominat State Departmenta i smenio sve visoke funkcionere i u naredne dve godine dovoditi nove ljude, kako bi ojačao administraciju „drugim ešalonom njegovih pristalica“.

Cilj je, kaže Trifunović, da se „saseče ta duboka država kako mu ne bi bila prepreka na predsedničkim izborima.

Najverovatnije će Tramp pojačati FBI, CIA, gde je već imenovao šefove, kaže Trifunović „i po dubini imenovati svoje ljude, gde god može, upravo da bi preko administracije koja mu je bila apsolutno nenaklonjena promenio dubinsku državu koje se ceo svet plašio“.

„Ta država je bila otrgnuta od američkog naroda i Tramp je uspeo da na određeni način obuzda i vrati je gde joj je mesto. Tramp želi da vidi jaku Ameriku, videli smo Trampa biznismena koji želi da odnose sa Rusijom svede u jedan poslovni okvir i to njemu demokrate zameraju, ali videli ste i Trampa biznismena koji ne dozvoljava Kini da se razvija na račun Amerike „, navodi Trifunović i dodaje da će Tramp u svakoj situaciji primenjivati poslovnu logiku koja je okrenuta pre svega vraćanju Amerike tamo gde joj je mesto.

„Neće dozvoliti rušenje dolara, biće brutalan prema svim državama i entitetima koji na bilo koji način pokušaju da sruše američku valutu, jer vidimo da i Rusi i Kinezi i još neke druge države pokušavaju da obesmisle dolar kako bi on izgubio taj primat koji ima danas u svetu“, kaže Trifunović.

Smatra i da će doći do velikih polarizacija i unutar EU jer, kako navodi, Amerika je pokrenula proces tri mora, razgraničenje ruskog i kineskog uticaja ka Evropi i navodi da Trampova Amerika gleda na istočnu Evropu kao pravog partnera.

(Tanjug)