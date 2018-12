Trifunović na protestu:Slušaj narod…

BEOGRAD – U Beogradu je ponovo održan protest dela opozicije protiv nasilja, povodom svojevremenog napada na Borka Stefanovića u Kruševcu, a i večeras je na čelu protestne kolone bio transparent sa natpisom „jedan od pet miliona“.

Protest je počeo minutom ćutanja za poginule u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu kod Niša, a potom su se učesnicima obratili glumac Branislav Trifunović, karikaturista Dušan Petričić i novinar iz Smedereva MIlan Jovanović.

Trifunović se „obratio“ i predsedniku Aleksandru Vučiću porukom da na protestu ima mnogo ljudi i da će ih biti još više.

„Prebrojavali su nas oni koji kupuju diplome, našim parama kupuju novogodišnje ukrase, televizije. . . „, rekao je Trifunović i pozvao predsednika da „sluša narod koji ima šta da mu kaže“.

Na izbore, kaže, neće izlaziti.

On je pročitao i pismo podrške akademika Ljubomira Simovića.

Petričić je rekao da je vladajuća stranka „ubila“ obrazovanje, pravosuđe, zdravstvo, kulutru, umetnost i parlament.

Jovanović je rekao da ne pripada nijednoj stranci, ali je odlučio da protestuje, jer je „običan građanin, koji vidi šta ne valja u zajedničkoj kući“.

On je, kaže, umalo stradao zato što je javno ukazao na kriminal i koruciju u opštini u kojoj živi.

Učesnici su se potom uputili u protestnu šetnju trasom od Filozofskog fakulteta, pa kroz Vasinu, Makedonsku i Svetogorsku, Takovsku, potom do zgrade RTS, a zatim do Vlade Srbije i do Slavije.

Među okupljenima su i predsednik i potpredsednica Narodne stranke Vuk Jeremić sa suprugom Natašom, i Sanda Rašković-Ivić.

Pojedini učesnici nose zastave u duginim bojama, kao i transparent „Dok svi nisu slobodni, niko nije slobodan“.

(Tanjug)