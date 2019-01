Trifunović pokušava da radikalizuje deo biračkog tela

BEOGRAD – Uvrede glumca Sergeja Trifunovića koje putem društvenih mreža upućuje ženama različitih profesija, a naročito novinarkama, su nekulturne, agresivne i apsolutno neprimerene, ocenjuju sagovornici Tanjuga.

Trifunovićev, poslednji u nizu izliva agresinih uvreda, upućen je novinarki Srpskog telegrafa Ivani Žigić, koju je nazvao „ološem i ku…m“ analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje kao pokušaj glumca da ojača najniže strasti kod jednog dela biračkog tela.

Verovatno se, kaže, radi o tome da je Trifunović gledao razne komičare koji su nastupili na evropskoj sceni i postali političari, poput Pepela Grila i Pokreta 5 zvezdica u Italiji, pa pokušava da ih „kopira“ u kontroverznom nastupu.

„Ali je zaboravio da su oni delovali šarmom i humorom, a ne primitivizmom i agresivnošću. Otuda je ovo što sad radi ili odraz nekulture i karakternih nedostataka, ili tragikomičnog shvatanja marketinške strategije, koja je nekim pokretima na Zapadu dala visok rejting i rezultate“, rekao je Anđelković.

Kako kaže, Trifunović je apsolutno prekoračio sve granice dopustivog.

„I, ako to može da prođe kod nekih drugih političara koji se obraćaju ciljnim grupama koje prihvataju tako nešto, Trifunović, koji pretenduje da ima urbano, građansko telo kome se obraća, to ne bi smeo sebi da dopusti. I zbog rezultata koje time smanjuje i generalno, zbog, kulturnog nivoa društva, jer obraća se onima koji tako nešto sigurno ne žele, niti je to za društvo dobro da se promoviše“, kaže Anđelković.

I marketinški stručnjak Nebojša Krstić smatra da su apsolutno neprimerene uvrede koje je Sergej Trifunović uputio novinarki koja je, kaže, samo radila svoj posao i to, primećuje, vrlo profesionalno i ljubazno, na šta je dobila salvu najgorih uvreda.

Krstić smatra da je jako opasno što takvi napadi prolaze bez osude ljudi iz njegovog političkog i društvenog okruženja, a posebno žena iz te grupacije.

„U tom SzS postoje žene koje su angažovane u borbi za prava žena. Kako one imaju tu slepu mrlju kojom ne primećuju da njihovi koalicioni partneri, ne samo Trifunović, već i drugi iz te koalicije, na najvulgarniji i najbrutalniji način pišu i uvrede i pretnje ženama“, kaže Krstić.

Dodaje da nije jasno kako se ne pitaju šta rade u društvu takvih ljudi i kakvu Srbiju prave u društvu „takve vrste siledžija i kukavica“.

„To je nešto što je jako zabrinjavajuće. To je verbalno nasilje koje vrlo lako može da sklizne u pravo nasilje“, kaže Krstić i dodaje da bi javnost morala te stvari da predupredi, da osuđuje i zaustavlja i to upravo javnost koja sebe zove intelektualnom elitom a koja, kako kaže, na ove pozive i sramne uvrede, sramno ćuti.

Ističe, da za svakoga važi da je nedopustivo tako se odnositi prema ženama, a da je u ovom slučaju potrebna još jača osuda, jer se radi o javnoj ličnosti, koja čak i nije samo glumac, kojima se sve oprašta, već se kandiduje i za političku funkciju.

Krstić smatra da je granica dopustivog u političkom i javnom govoru odavno pređena i dodaje da će svi oni koji su se kandidovali za državne funkcije biti za svoje nastupe kažnjeni na izborima.

„Svi ti opozicionari koji se na taj način ophode prema ženama i uopšte prema javnom mnjenju, jer oni ne vređaju jednu ženu svojom direktnom porukom toj ženi, oni vređaju sve žene, pa i sve građane Srbije koji su pristojni ljudi, koji ne žele takav diskurs da vide u javnom životu, svi će biti kažnjeni na izborima“, ističe Krstić.

„Sve dođe na naplatu. Nemoj posle da se žale da ih nije voleo neki mediji, da nisu dobili nešto, svi će na izborima dobiti po zasluzi“, zaključuje Krstić.

(Tanjug)