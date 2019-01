Trifunović: Protesti poslednja šansa za promene, svaki opozicioni političar bio bi izviždan

Glumac i jedan od organizatora protesta protiv aktuelne vlasti Branislav Trifunović izjavio je da su ti protesti poslednja šansa da se promeni „sistem ludila“, da ljudi koji šetaju poslednji put preuzimaju rizik da njihove zvižduke odnese vetar, kao i da bi demonstranti izviždali predstavnika bilo koje opozicione stranke zbog eventualnog govora na protestu.

On je, u intervjuu za nedeljnik „Nin“, rekao da bi rasplet mogao biti da „čovek koji simbolizuje taj ceo sistem prevare ode, zato što ne zaslužuje da bude tu“, ali i da je svestan da je vlast spremna da svoje fotelje i pare brani i posle kraja.

„Zato što vredja, što se pita za sve, zato što mi se ponekad čini da nije pod sopstvenom kontrolom, zato što mislim da nas žrtvuje zarad svojih dilova koje ima sa raznima iz Evropske unije… Moj lični zahtev i moja lična želja je da ovo zlo ode, uopšte me ne zanima ko će da dodje posle, niti ću agitovati za i jednu stranku ikada više u životu“, rekao je Trifunović.

On je kazao da ne može da zamisli da na protestu govori i jedan predstavnik opozicione stranke, navodeći da misli da bi bio izviždan ko god da je.

„Najveći broj šetača nema veze sa strankama, ne žele da krenu za njima traže od njih da se definišu i rade nešto korisno“, dodao je on.

Trifunović je kazao da u ovom trenutku opozicija ne može da bude ni na protestu jer još nisu ništa ponudili.

„Ja lično ne bih stajao na tom kamionu da je neko od njih pored mene. Nemam ništa protiv da se to u nekom momentu desi, ali tek pošto ubede sve nas da će da urade to, to, to i to“, kazao je Trifunović.

On je rekao da opozicija treba da se dozove pameti, da radi, izadje iz kola i krene po selima i objašnjava ljudima o čemu se radi, da „ne prave tribine samo na Starom gradu“ i da ubede da su iskreni i da jednog dana, „kada ovo zlo ode neće biti u ime nove vlasti spremni na nove dogovore sa njima“.

Trifunović je kazao da treba da dokažu da ne jure za vlašću samo da bi oni seli u fotelje i da ministri budu oni koji su profesionalci i stručni u resorima koje vode.

On je kazao i da se sigurno neće pridružiti nijednoj stranci i da proteste organizuje da bi mogao da se bavi svojim poslom.

„Ja nisam političar niti bih to znao da radim. Ne bih mogao da pravim tu vrstu kompromisa koje ti ljude prave jer mislim da su nas raznorazni kompromisi doveli do ovoga. Nemam stomak za to“, rekao je Trifunović.

Na pitanje o osnivaču Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Saši Jankoviću, Trifunović je kazao da veruje da ga je „ubacila“ Državna bezbednost.

„Kada su njega (Jankovića) pozvali da prokomentariše Sergejevo (Trifunović) kandidovanje za predesnika PSG-a, on je odgovorio: ‘Srećna vam Nova godina i novogodišnji praznici“. Ja ću ti na svako sledeće pitanje o Saši Jankoviću odgovoriti isto: Srećni ti novogodišnji praznici“, rekao je Trifunović.

U Beogradu se od 8. decembra svake subote organizuju protesti protiv nasilja i vlasti pod nazivima „Stop krvavim košuljama-Jedan od pet miliona“, a protestima su se pridružili i gradovi u drugim delovima Srbije.

