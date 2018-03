TS: Srbija ne ispunjava preporuke EU o spečavanju korupcije

Srbija treba da uradi temeljnu reviziju Akcionog plana za Poglavlje 23 pregovora sa EU, o pravosudju, jer najveći deo planiranog nije uradjen, i nema sistemskog rešenja za borbu protiv korupcije, ocenila je danas Transparentnost Srbije (TS).

TS je saopštila da je pratila sprovodjenja 13 preporuka iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i 75 aktivnosti i utvrdila da je samo 11 odsto aktivnosti u potpunosti realizovano, a 40 odsto delimično.

Akcioni plan za Poglavlje 23 usvojen je 2016. ali su mnoge aktivnosti započete i ranije.

„Stvari se nisu odvijale kako je zamišljeno ni u jednoj od posmatranih oblasti, pri čemu je stanje najlošije kad je reč rešavanju ‘nezakonitog bogaćenja’, koordinaciji borbe protiv korupcije, razmatranju preporuka Saveta za borbu protiv korupcije, kontroli finansiranja stranaka i sprečavanja sukoba interesa“, navela je TS.

U nekoliko posmatranih oblasti (sukob interesa, finansiranje partija, javne nabavke) primena Akcionog plana nije moguća zbog kašnjenja izmena zakona.

„Neispunjavanje obaveza prolazi bez posledica po odgovorne. Kvartalni izveštaj Saveta Vlade Srbije za praćenje Akcionog plana za poglavlje 23 konstatuje probleme, ali to ne dovodi do ispunjavanja obaveze pre no što dodje vreme za sledeći izveštaj“, ukazala je TS.

Ta organizacija je navela da problemi ostaju uglavnom nerešeni i kada su odgovorni organi pogrešno odredjeni, ili kada je neispunjavanje obaveze posledica „nedovoljnih resursa“.

(Beta)