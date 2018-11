Tužilaštvo postupilo po svim zamolnicama Prištine

BEOGRAD – Tužilaštvo za organizovani kriminal je postupilo po svim zamolnicama Prištine i saslušalo sva lica u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića, kaže ministarka pravde Nela Kuburović i dodaje da juče saslušan i Milan Radoičić kako bi se otklonila svaka sumnja da je učestvovao u ubistvu.

Ona je naglasila da je od početka sprovođenja predistražnih radnji Priština nije pokazala stvarnu nameru da se otkriju počinioci i nalogodavci ubistva Olivera Ivanovića i da postoji samo jednosmerna komunikacija, da Beograd odgovara na sve zamolnice Prištine, dok iz Prištine ne stižu odgovori na zamolnice Beograda.

Dodaje da je Tužilaštvo za organizovcani kriminal upravo iz tih razloga dozvolilo da policija obavi razgovor sa Milanom Radoičićem.

„Srpski organi će i dalje nastaviti da sprovode svoju istragu. Naravno da je to otežano kada nemate pristup svim podacima, ali verujem da to neće obeshrabriti naše organe da nastave sa istragom i dođu do tačnih podataka ko je izvršio ubistvo“, rekla je Kuburović za TV Prva.

Dodaje da Beograd ne odbija bilo kakvu saradnju, što pokazuje nameru da želi da se otkrije prava istina o ubistvu lidera Građanske inicijative SDP.

„U toku je i dostavljanje podataka po poslednjoj zamolnici kada je saslušan Saša Janković. Priština će dobiti sve ono što je tražila. Naravno da očekujemo da dobijemo odgovor i sa suprotne strane, jer očigledno je razmena komunikacije jednosmerna. Verujem da ćemo posle osam meseci dobiti makar čaure sa lica mesta“, istakla je Kuborović.

Ona je podsetila da je Priština odbila da zajedno sa Beogradom sprovodi istražne radnje, kao i da je EULEKS to odbio.

Nakon toga su usledili, kako kaže, zahtevi za razmenu pravne pomoći i Beograd i Tužilaštvo za organizovani kriminal odgovorilo na svaku zamolnicu koja je stigla iz Prištine.

Dodaje da Priština nije odgovorila Beogradu na zamolnice koje su upućene još u februaru mesecu, da se dugo čekalo i na prvi dokaz sa uviđaja koji je tek nakon nekoliko meseci dostavljen Beogradu.

„Tražili smo i čaure sa mesta uviđaja i to nije dostavljeno iako su postojali lažni tvrdnje da takav zahtev Prištini nije ni upućen. Nakon naše urgencije Priština nije odgovorila. Tužilaštvo za organizovani kriminal je postupilo po svim zamolnicama, saslušalo sva lica za koje se tražilo od strane Prištine“, pojasnila je ona.

(Tanjug)