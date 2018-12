Tužilaštvo traži pet godina zatvora za Miroslava Miškovića

BEOGRAD – Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je danas sudu da vlasnika „Delta holdinga“ Miroslava Miškovića osudi na kaznu od pet godina zatvora i novčanu kaznu od osam miliona dinara zbog pomaganja sinu Marku da utaji porez po odbitku od kapitalnog dobitka iz poslovanja putarskih preduzeća od oko 320,3 miliona dinara.

Za Marka Miškovića tužilaštvo je zbog utaje poreza predložilo kaznu od četiri godine zatvora i novčanu kaznu od osam miliona dinara.

Tužilaštvo je u završnoj reči na suđenju za vlasnika Nibens grupe Mila Đuraškovića preložilo jednistvenu kaznu od 10 godina zatvora i novčanui kaznu od 10 miliona dinara zbog utaje poreza, ali i zbog oštećenja Fabrike maziva (FAM) iz Kruševca.

Za Živojina Petrovića i Jadranku Bardić predložene su kazne od po dve ogodine zatvora zbog pomaganja Marku Miškoviću u utaji poreza.

Naime, Miroslavu Miškoviću suđenje je ponovljeno zbog optužbi za pomaganje sinu Marku da utaji porez od oko 320,3 miliona dinara.

U ovom procesu ponovo se sudilo i vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću takođe zbog utaje poreza, kao i zbog sumnje da je sa saradnicima oštetio kruševački FAM (fabrika maziva).

Đurašković je prvooptuženi u ovom procesu, a posle slede njegovi saradnici, dok su Miškovići navedeni u optužnici nakon njih.

Suđenje im je ponavljeno po nalogu Apelacionog suda u Beogradu, koji je u septembru prošle godine ukinuo prvostepenu presudu kojom su Miškovići i Đurašković bili osuđeni za poresku utaju i naložio da im se suđenje ponovi za to delo, a Đuraškoviću i njegovim saradnicima i za zloupotrebe s kruševačkom Fabrikom maziva (FAM).

Miškovići i Đurašković kao i još četiri okrivljena su zbog nedostatka dokaza odlukom Apelacionog suda pravosnažno oslobođeni optužbi za zloupotrebe s putarskim preduzećima, zbog čega su bili prvobitno uhapšeni u decembru 2012.

Na ponovljenom suđenju svi optuženi su imali priliku da ponovo iznesu svoje odbrane, a sud da otkloni nedostatke zbog kojih su prvostepene presude ukinute.

Miroslavu Miškoviću se ponovo sudilo za krivično delo utaja poreza izvršena pomaganjem, odnosno, jer je, prema navodima optužnice, pomogao sinu Marku u utaji poreza po odbitku od kapitalnog dobitka iz poslovanja putarskih preduzeća.

Marko Mišković i Milo Đurašković se terete za utaju poreza po odbitku za koje je zaprećena kazna od jedne do 10 godina zatvora, a ista kazna je zaprećena i za pomagače.

Đurašković se tereti i za zloupotrebu položaja odgovornog lica zbog oštećenja FAM-a, a za isto delo su optuženi su i njegovi saradnici Dejan Jeftić, Risto Ristić, Boro Jelić, Branislav Jovanović, Ljiljana Kostić i Srđan Filipović.

Protiv Miškovića, Đuraškovića, kao i još osam optuženih, krivični postupak je pokrenut krajem 2012. godine zbog sumnje da su oštetili putarska preduzeća za više miliona evra.

Tada su bili uhapšeni i posle višemesečnog boravka u pritvoru pušteni su da se brane sa slobode, pošto su položili višemilionska jemstva u evrima, a pasoši su im i dalje u sudskom depozitu i ne mogu da napuste boravište bez odobrenja suda.

Odlukom Apelacionog suda, „pala je“ optužnica tužilaštva za organizovani kriminal koja ih je teretila da su finansijskim transakcijama izvlačili novac iz putarskih preduzeća i tako doveli do njihove propasti, odnosno da su ih u periodu od 2005. do 2010. godine oštetili za 16,95 milijardi dinara, a budžet Srbije za 472 miliona dinara.

Slučaj u vezi sa Fabrikom maziva iz Kruševca pokrenut je 2010. godine.

U tom slučaju, sumnja se da su optuženi oštetili preduzeće iz Kruševca za iznos od oko 3.181.070.378,54 dinara (više od 32 miliona evra) i Đuraškoviću pribavili imovinsku korist u ukupnom iznosu od 1.498.289.138,43 dinara (oko 15 miliona evra).

S obzirom da je većina optuženih za putarska preduzeća bila i na optužnici za FAM, postupci su bili spojeni i u februaru 2015. godine je krenulo objedinjeno suđenje.

