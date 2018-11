U Beogradu i Srbiji sve spremno za grejnu sezonu

BEOGRAD – „Beogradske elektrane“ rade stabilno i spremne su za grejnu sezonu, istakli su ministar energetike Aleksandar Antić, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i predsednik skupštine grada Nikola Nikodijević, koji su jutros obišli ovo javno komunalno preduzeće.

Predstavnici republičke i gradske vlasti naveli su da je sve spremno za hladne dane i novu grejnu sezonu, kako na nivou Beograda tako i Srbije, te da elektrane rade sa obezbeđenim rezervama i bez dugovanja.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je da su izvršeni remonti i realizovane pripreme, i dodao da će snabdevanje biti stabilno.

„To je značajno ne samo za Beograđane, već i za građane cele Srbije, jer su Beogradske elektrane jedna od najznačajnijih energetskih kompanija u Srbiji, kapitalno važna za energetsku stabilnost zemlje i posle EPS druga najveća kompanija. Ako oni rade dobro, to direktno smanjuje pritisak na energetski sistem i doprinosi njegovoj stabilnosti“, rekao je Antić.

Ministar je istakao i da je na nivou cele Srbije 60 toplana u opštinama i gradovima spremno za hladne dane, te da je snabdevanje gasom u potpunosti uredno.

„Srbija ne duguje Gazpromu za isporučeni gas ni jedan dinar, euro, dolar. Podzemno skladište gasa Banatski dvor je puno do vrha, tu je 450 miliona metara kubnih gasa, a zalihe ostalih energenata takođe na zadovoljavajućem nivou“, naveo je on.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da grejna sezona funkcioniše još od 15. oktobra, da „Beogradske elektrane“ greju oko 310.000 stanova u prestonici, što je polovina svih stanova i kuća koje postoje.

„To je nekih 17 miliona kvadrata stambenog prostora i više od četiri miliona kvadrata poslovnog prostora. Na 310.000 korisnika imali smo do sada 307,308 žalbi što govori da je sistem dobro funkcionisao, a dežurne ekipe su spremne da sve kvarove otklone. Snabdeveni smo svim energentima, trošimo 90 odsto gasa i 10 odsto uglja sa tendencijom da u potpunosti pređemo na gas“, rekao je Vesić.

On je podsetio da će naredne godine početi izgradnja toplodalekovoda Obrenovac – Beograd, koji bi trebao da bude gotov 2021. godine.

„Zahvaljujući Vladi, predsedniku Vučiću i ministru Antiću koji su bili u Kini, počnjemo sa realizacijom ovog projekta koji će nam obezbediti da koristimo paru iz TENT-a i da smanjimo potrošnju gasa za trećinu, odnosno da ceo Novi Beograd i Zemun grejemo na paru“, ističe zamenik gradonačelnika.

On je podvukao da Beogradske elektrane ne duguju nijedan dinar za gas, a da Grad ne duguje nijedan dinar Beogradskim elektranama.

„Podsetiću, da je 2013. godine Grad dugovao 3,5 milijarde dinara toplanama za subvencionisanje plaćanja grejanja, a same toplane su dugovale Srbijagasu tri milijarde dinara, to sada nije slučaj“, rekao je on.

Upitan da li ne početku grejne sezone bilo ušteda i da li će se to odraziti na račune građana, Vesić kaže da nikakvih ušteda nije bilo, već da se grejalo u odnosu na vremenske prilike.

„Ako je temperatura 12 stepeni ili više duže od tri sata u kontinuitetu ne greje se, kada padne ispod 12 onda se greje, to je pravilo i po zakonu. U Beogradu je poslednji put grejanje poskupelo 2015. pre toga je Đilas podigao cenu 2013. godine. Već tri godine se ne menja cena i neće se menjati naredne godine, znači četiri ili možda pet godina je cena ista“, rekao je on.

Dodaje, da su pravila jednostavna i da sve zavisi od temperature, te da su cene utvrđene na skupštini Grada i ne mogu se povećavati i smanjivati „kao na pijaci“.

Predsednik skupštine Grada Nikola Nikodijević rekao je da je Grad ove godine uložio dve milijarde dinara u remont mreže, tamo gde je ona bila najranjivija.

„Urađena je i rekonstrukcija i povećanje kapaciteta za magistralni toplovod Novi Beograd, tako da desno od autoputa možemo da vršimo gašenje individualnih kotlarnica, na Senjaku, partizanovom i zvezdinom stadionu, to je deo projekta da ugasimo sve individualne kotlarnice koje su najveći zagađivači u Beogradu“, rekao je Nikodijević.

Beograd, dodao je, za razliku od ostatka Srbije može u slučaju nekih ekstremnih situacija da prelazimo sa jednog goriva na drugo, te da može da bude ispomoć drugim gradovima i njihovim sistemima.

On je apelovao i na građane Beograda da ne prepravljaju sami mrežu u svojim stanovima i ugrađuju radijatore, već da to rade u skladu sa stručnjacima iz elektrana budući da se najveći broj žalbi odnosio upravo na to.

