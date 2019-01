U februaru počinje još jedna prekvalifikacija za IT

BEOGRAD – U februaru počinje još jedna obuka u programu prekvalifikacija za IT sektor za zaposlene i trajaće do devet meseci, saopšteno je danas iz Kancelarije za IT.

Kako je saopšteno, juče su potpisani ugovori sa deset izvođača koji će vršiti obuke i do kraja januara 2.000 selektovanih kandidata će imati finalna testiranja, a izvođači obuka će odabrati najboljih 411 kandidata koji će početi sa obukama u februaru i koje će trajati do devet meseci.

Navode da je program prekvalifikacija za IT sektor nastavak programa sa ciljem da se ublaži nedostatak kadrova u brzo rastućem IT sektoru u Srbiji.

U okviru ovog programa je do sada obučeno 800 kandidata i to u prva dva kruga koje je organizovala Kancelarija za IT i eUpravu, dok su u toku obuke i za 700 kandidata iz trećeg kruga namenjene nezaposlenim kandidatima koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje.

Program je pokrenut na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, kojim predsedava predsednica Vlade RS Ana Brnabić.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u partnerstvu sa

U Beogradu obuke će vršiti Fakultet organizacionih nauka, Matematički fakultet i Elektrotehnički fakultet u kojima će biti primljeno po 60 polaznika.

U Novom Sadu obuke za 40 polaznika vršiće Vojvođanski IKT klaster, dok će drugih 40 polaznika imati priliku da pohađaju program JISA (Smart d.o.o.).

U Nišu Elektronski fakultet pohađaće 40 polaznika, a Matematički Institutu SANU 34 polaznika.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu primiće 17 polaznika, Poslovni Inkubator u Valjevu 20 polaznika i Fakultet tehničkih nauka iz Čačka 40 polaznika.

(Tanjug)