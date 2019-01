U Kosovskoj Mitrovici, a uoči Božića

KOSOVSKA MITROVICA – Uoči jednog od najvećih hrišćanskih praznika – Božića, u severnoj Kosovskoj Mitrovici je mirno, ima neizvesnosti i nespokoja u pogledu daljih nepredvidivih koraka Prištine, ali se građani pripremaju da dostojno obeleže praznik.

Namirnica, uprkos taksama od 100 odsto koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije, u prodavnicama ima, a i poskupljenja koja su se desila nisu drastična i iznose oko pet do 10 dinara.

S obzirom da se za Badnji dan posti, trenutno se u prodavnicama najviše traži riba, a kilo oslića se može naći za 250 do 400 dinara, kilogram banana je 120 dinara, dok je kilogram mandarina 130 dinara.

Badnjak koji donosi sreću, zdravlje, napredak, ljubav. . . , na ulicama Kosovske Mitrovice može se nabaviti za 300 dinara, dok je za 100 grama, nezaobilaznih đakonija na trpezi za Badnje veče, poput suvih šljiva potrebno 80 dinara, suvih kajsija 120 dinara, urmi 100 dinara, 200 dinara za 100 grama lešnika, badema i pistaća, za 100 grama oraha 100 dinara, a za 100 grama kikirikija 80 dinara.

“Iako su praznici i trebalo bi da vlada praznična atmosfera i roditelji se trude da deci priušte takvo raspoloženje, činjenica je da su tenzije visoke, jer ne možete da predvidite šta će se desiti u narednim danima. To govori koliko su ljudi zastrašeni time šta donosi neizvesna budućnost”, rekao je za Tanjug potpredsednik Srpske liste Igor Simić.

Navodi da namirnica ima u dovoljnoj meri i kaže da je to pre svega zato što srpski narod na KiM ima snažnu podršku države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, ali i zbog snalažljivosti srpskog naroda iz centralne Srbije, ali i onog koji živi na KiM.

“Humanitarne katastrofe nema, ali ne zato što se neko smilovao u Briselu, Vašingtonu ili Prištini, već zato što Srbi ne pristaju da dobrovoljno dožive sudbinu getoizacije ili nečeg sličnog”, ističe Simić.

S vremena na vreme, ulicama Kosovske Mitrovice prođu vozila Karabinjera i kosovske policije, a Simić kaže da je stepen bezbednosti podignut kod svih onih koji su zaduženi za bezbednost građana, ali da Srbe na KiM više u tom smislu umiruje poruka predsednika Aleksandra Vučića da država Srbija neće dozvoliti da bilo ko maltretira ili ugrožava bezbednost Srba na ovim prostorima.

“To je ono što više umiruje ljude, nego što je to prisustvo bilo kojih međunarodnih snaga, jer setimo se šta se sve dešavalo u prethodnih 20 godina, kada je bilo situacija gde su oni bili više nego pasivni i omogućili da Srbi budu žrtve”, dodaje i objašnjava da je to delimično i zbog zastrašujućeg ćutanja međunarodne zajednice, kako na takse, tako i na formiranje vojske Kosova.

Kaže i da, posle svega što se desilo na KiM, a prolivala se i krv kako bi se sačuvalo pravo na život, ne može da govori o tome da su ljudi uplašeni za svoju bezbednost, ali postoji bojazan, i ljudi su oprezniji nego bilo gde u centralnoj Srbiji.

Govoreći o protestima koji su se održavali svakog dana od kada je Priština uvela takse, Simić je rekao da su ti protesti prevazišli očekivanja svih onih koji su smatrali da će se Srbi posle par dana povući, kao i da su pokazali licemerje međunarodnih predstavnika.

“Dešavaju se protesti i u Banjaluci i u Beogradu, gde je bilo mnogo manje ljudi nego što su skupljali ovde, jer na nekim skupovima ovde je bilo i po 10.000 stanovnika i to u Kosovskoj Mitrovici koja ima 20.000 stanovnika. Međutim, to je prošlo apsolutno nezapaženo pre svega u međunarodnoj javnosti, jer njihovi mediji smatraju da to nije nešto o čemu treba da izveštavaju, a sa druge strane u jednom dvomilijonskom Beogradu se skupi neuporedivo manje ljudi i to bude glavna vest”, kaže Simić.

Navodi i da će se sa protestima u Kosovskoj Mitrovici nastaviti i ističe da je svaka zastava Srbije na zgradama u Kosovskoj Mitrovici protest, kao i svaki radnik, privrednik, dete u školi, student.

“Sve to i svi oni pokazuju protest srpskog naroda koji znači ostaćemo i opstati na svojim vekovnim ognjištima”, ističe potpredsednik Srpske liste.

Apelovao je na sve one koji su zaduženi za bezbednost, pre svega Kfor i kosovsku policiju, da posvete posebnu pažnju kada je u pitanju okupljanje Srba tokom praznika, koji je čestitao svima koji slave tradicionalnim pozdravom “Hrstos se rodi! Vaistinu se rodi!”

Zamenik direktora Kliničko – bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek kazao je za Tanjug da taj centar i sada, kao i dva meseca unazad, funkcioniše u jako otežanim uslovima, međutim i pored toga i dalje uz pomoć Ministarstva zdravlja pružaju svu neophodnu zdravstvenu pomoć osiguranicima na severu Kosova i Metohije, kao i onima južno od reke Ibar.

“U ovom momentu, polako ponestaju izvesne doze citostatika, određeni antibiotici, anestetici, međutim verujem da ćemo u kratkom vremenskom periodu, uz pomoć Ministarstva zdravlja uspeti da ih nabavimo da bismo nastavili normalno da funkcionišemo”, kaže Elek.

Dodaje da takse koje već unazad dva meseca opstaju zabrinjavaju i iz razloga što u svakom momentu u toj zdravstvenoj ustanovi ima 350 do 400 bolesnika, kojima je neophodno obezbediti tri obroka dnevno.

“Neki su pak i na pojačanoj ishrani, a imamo dosta i dijabetičara koji moraju da koriste poseban režim ishrane”, navodi Elek koji je zahvalio privrednicima što nisu podigli cene proizvoda, u situaciji kada privremene vlasti u Prištini otežavaju kako dobavljanje lekova, hrane, tako i drugih neophodnih preparata za bolnicu preko administrativnog prelaza.

(Tanjug)