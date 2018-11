U nedelju izbori za Nacionalne savete nacionalnih manjina

BEOGRAD – Nešto više od pola milona gradana Srbije – pripadnika 22 manjinske zajednice, u nedelju će moći da bira svoje predstavnike za Nacionalne savete, a medu njima prvi put i pripadnici poljske i ruske zajednice koji do sada nisu imali te savete.

Pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave Ivana Antić rekla je za Tanjug da će 18 nacionalnih manjina članove Saveta birati na neposrednim izborima, a četiri – hrvatska, crnogorska, makedonska i ruska putem elektorskih skupština.

Članovi Saveta imaju ovlašćenja u oblasti kulture, informisanja i obrazovanja i službenoj upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina.

Najviše lista – sedam, odnosno šest podneli su Rusini i Albanci. Romi su podneli pet, Bošnjaci, Rumuni i Slovaci četiri, a Aškalije, Egipcjani, Nemci i Česi po tri liste. Bugari, Bunjevci, Vlasi i Mađari imaju po dve liste, dok su grčka, poljska i slovenačka manjina prijavile po jednu.

Biračka mesta za neposredne izbore biće otvorena od 7.00 do 20 časova, a glasaće se na 926 mesta širom Srbije.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić ocenio je da bi predstojeći izbori trebalo bi da budu praznik demokratije.

Antić je rekla da je interesovanje pripadnika nacionalnih manjina, za ove treće izbore, veće nego ranije i dodala da je to trend koji prati svake izbore.

U specijani birački spisak upisano je 507.183 pripadnika nacionalnih manjina.

Broj članova Nacionalnih saveta zavisi od broja pripadnika nacionalnih manjina – minimalan je 15, a maksimalan 35.

„Nacionalne manjine do 10.000 pripadnika biraju 15 članova Saveta, do 20.000 – 19, do 50.000 – 23, a ukoliko imaju između 50 i 100.000 biraju 29 članova Saveta“ rekla je Antić i dodala da će sve nacionalne manjine, poput Mađara, Bošnjaka, Roma, koje imaju više od 100.000 pripadnika, birati 35 predstavnika.

Nakon izbora, rok za objavljivanje konačne liste i rezultata izbora je 96 sati, odnosno 8. novembar do 20 sati, rekla je Antić i dodala da Saveti, nakon što RIK objavi rezultate u Službenom glasniku, imaju obavezu u roku od 20 dana da konstituišu Savete, formiraju organe.

(Tanjug)