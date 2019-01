U ponedeljak još jedna zemlja povlači priznanje Kosova?

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da se u ponedeljak, 21. janaura, može očekivati da će još jedna zemlja povući priznanje nezavisnosti Kosova.

On je, gostujući na televiziji Hepi, rekao da je iz američke administracije bilo ponuda da Srbija suspenduje aktivnosti usmerene u ovom pravcu na šest meseci, odnosno da prestane da lobira za povlačenje priznanja.

„Mi da ne radimo to, a Priština da ukine takse, objasnio je Dačić poruku Vašingtona i upitao – Da li to važi i za Ameriku? Da li to znači da će ona prestati da lobira?“

Na Savetu bezbednosti, navodi Dačić, kada se razgovara o tome, oni pozivaju sve zemlje da priznaju Kosovo.

A meni kažu, dodaje: „Ne pozivate da ne priznaju“.

To nije normalno, opcenjuje ministar i najavljuje: „Nastavljamo dalje i u ponedeljak se može očekivati da će još jedna zemlja povući priznanje“.

Dačić je istovremeno naveo da mu je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov odao priznanje za to što je 12 zemalja povuko o priznanje kosovske nezavisnosti i ocenio to kao istorijski uspeh za Srbiju.

