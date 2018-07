U proceduri izmene Zakona o psihoaktivnim susptancama

BEOGRAD – Izmene i dopune Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama stigle su u skupštinsku proceduru.

Prema rezultatima Nacionalnog istraživanja o stilovima života stanovništva Srbije iz 2014. godine – korišćenje psihoaktivnih supstanci i igara na sreću, upotreba ilegalnih droga zabeležena je kod osam odsto od ukupne populacije starosti od 18 do 64 godine, i to 10,8 odsto kod muškaraca, odnosno 5,2 odsto žena sa većom zastupljenošću kod mlađe odrasle populacijeod 18 do 34 godine starosti.

