U Skupštini Srbije ponovo o univerzitetskim profesorima, danas o Teodoroviću i Danici Popović

U Skupštini Srbije i danas su se mogle čuti uvrede poslanika iz redova vladajuće većine na račun univerzitetskih profesora, a osim Jova Bakića danas su uvrede izrečene i na račun Danice Popović, Dušana Teodorovića i Srbijanke Turajlić.

Poslanik Narodne seljačke stranke Marjan Rističević rekao je za Danicu Popović da je „mizerija žute boje“.

On je rekao da je ona sa pokojnim profesorom Stojanom Babićem prevodila udžbenika o medjunarodnim ugovorima i ekonomiji i da je Babić bio redaktor i preveo 55 odsto udžbeinka, ali da je početkom ove godine ona izbrisala iz udžbenika njegovo ime i kao prevodioce navela sebe i svoju asistentkinju.

„Student je otkrio da su oba udžbenika identična, da je pokojni Stojan Babić izbrisan posle smrti, da je njegovo delo izbrisano, a izbrisati tako nešto može samo moralna mizerija žute boje“, rekao je Rističević, ističući da Popović ne može više da predaje.

On je potom za Teodorovića rekao da je „izdao svoju zemlju“ i da je pobegao u Ameriku 1999. godine iako je imao obavezu da drži nastavu na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu i za vreme bombardovanja.

„Da li je to bežanje za vreme dok je imao obavezu da izvodi nastavu, prelazak na agresorsku stranu?“, upitao je Rističević i dodao da je te godine iz zemlje pobegao i glumac i sadašnji predsednik Pokreta slobodnih gradjana Sergej Trifunović.

On je rekao da je Teodorović izbačen sa fakulteta zbog toga, ali da ga Srbijanka Turajlić dok je bila savetnik Gaše Kneževića u Ministarstvu prosvete svojim dekretom vratila. Naveo je da je Turajlić deo „žute pijavice“.

„Da li je moguće da one ljude koji su bežali na agresorsku stranu za vreme najtežih patnji države i naroda , bez obzira na političko opredeljenje, da li je moguće da ga neko dekretom vrati? Kakav to može biti akademski čestit čovek i primer svojim studentima i kakav je to akademski primer SANU? Ja stvarno ne znam da li je to srpska ili američka akademija nauka?“, upitao je Rističević.

On je kazao i da je Jovo Bakić tri puta biran za docenta i da je nedavno postao vanredni profesor na Filozofskom fakultetu i da on brani akademsku čestitost, a u javnosti preti da će da „juri“ predstavnike vlasti „po ulici“.

„Možda je rad Jove Bakića da me juri ulicama i ne samo mene. Možda je njegovo autorsko delo Pavelić. Samo je Pavelić puštao Srbe Dunavom i Savom, posle njega je to uradio Jovo Bakić“, rekao je Rističević.

Pitao je i koji transfer znanja može da prenese profesor na Univerziteteu u Novom Sadu i predsednik Pokreta za preokret, koji je deo Saveza za Srbiju Janko Veselinović i naveo da mu je žao tih studenata.

„Ima li u ovoj državi države, ja vas pitam? Ima li u Ministarstvui prosvete težnje da se oni koji zagovaraju akademsku čestitost, a najgrublje krše kazne disciplinski zbog studenta ne zbog mene?, upitao je Rističević.

On je potom govorio o televiziji N1 i Nova S koje su registrovane u Luksemburgu i pitao na koji način oni poštuju autorska prava i koja autorska prava plaćaju, navodeći da „ne plaćaju ništa i da su nelegalne TV stanice“.

Odgovarajući Rističeviću ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da prati „slučaj“ Danice Popović i da je način formiranja komisije koja treba da se pozabavi spornim udžebenikom „malo sumnjiv“.

„Studenti su se požalili na Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje oko izbora tih članova koji su lični prijatelji pomenute profesorske, te tu nema mnogo razloga za priču o čestitosti. Ovo sve što pričam apsolutno sam upoznat i pratim doagadjaje i slučaj“, rekao je Šarčević.

O navodima o Srbijanki Turajlić Šarčević je rekao da se istražuje da li je ona u vreme Kneževića dok je bila u ministarstvu dekretom vratila Teodorovića, što nije u domenu izvršne vlasti i narušava autonomiju univerziteta.

„Kada bi ja to uradio, pa ja bih bio vešan na Terazijama. Zamislite ministar iz izvršne vlasti da postavlja profesore i vraća dekretom i bira dekane. Pa ja bih autonomiju visokog obrazovanja pregazio bagerom. To ne može. To je protivzakonito“, istakao je Šarčević.

U Skupštini Srbije inače je na dnevnom redu objedinjena načelna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o patentima, Zakona o autorskim i srodnim pravima i Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

(Beta)