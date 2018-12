U subotu i nedelju sneg, uz formiranje snežnog pokrivača

BEOGRAD – U subotu na severu, zapadu i u Timockoj Krajini, a u nedelju i u ostalim krajevima Srbije očekuje se sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Najviše snega očekuje se na severu i zapadu zemlje, lokalno i oko 20 cm, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji će ujutro i pre podne na severu i istoku biti pretežno oblačno i suvo, u ostalim krajevima pretezno suncano.

Posle podne na zapadu i jugu naoblacenje koje ce se uvece i tokom noći proširiti na većinu predela, uslovljavajuci na jugozapadu i jugu Srbije ponegde slab sneg.

Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura od -7 do -1 C, a najvisa od 3 do 7 C.

U Beogradu će biti pretežno oblačno i suvo. Vetar slab, promenljiv. Najniza temperatura oko -1 C, a najvisa oko 3 C.

Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana – do 20. decembra:

Pretežno oblacno i hladno. U petak pre podne na jugu i zapadu sneg, koji ce se posle podne prosiriti i na ostale predele. U juznim, zapadnim i centralnim krajevima sneg ce preci u kisu koja ce se ponegde lediti na tlu.

U subotu na severu, zapadu i u Timockoj Krajini sneg uz formiranje sneznog pokrivaca, u centralnoj Srbiji mesovite padavine, a na jugu kisa. U nedelju sneg se ocekuje u celoj zemlji.

U petak uvece, tokom noci i u subotu u kosavskom podrucju umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni, jugoistocni vetar, koji ce u subotu krajem dana oslabiti.

Zatim do kraja perioda ponegde provejavanje slabog snega.

(Tanjug)