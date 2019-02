U Vršcu, građanima: Moram još jedan pogon da vam dovedem

VRŠAC – Daću sve od sebe da u Vršac dovedemo još jednog velikog investitora, poput ZTF u Pančevu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić građanima Vršca, koji su ga dočekali ispred školskog centra „Nikola Tesla“.

„Autoputevi znače dolazak više investitora i Vršac će biti pogodnije i podobnije mesto za to. Osim Hemofarma i ulaganja u IT sektor, znam da je Vršcu potreban još jedan prozivodni pogon, još jedna fabrika i daću sve od sebe da sa prijateljima iz sveta i stvarajući još bolji investicioni ambijent dovedemo još jednog investitora u Vršac. Ljudi moraju da ostanu“, poručio je on.

U nadi da ćemo moći da imamo još jednog investitora poput ZTF, na kojem nam je čestitala čak i nemačka kancelarka, verujem i nadam se da još jednu takvu fabriku u južni Banat možemo da dovedemo, a jedini grad koji može da ima toliko zaposlenih kao Pančevo je Vršac.

Predsednik Srbije Aleksandar Vucic obišao je danas, u okviru kampanje „Buducnost Srbije“, školski centar „Nikola Tesla“ u Vršcu, u koju je u poslednjih pet godina uloženo 32 miliona dinara.

Veliki broj građana koji su ga dočekali nosili su osim srpskih zastava i plakate sa natpisim „Buducnost Vršca“ i „Uz Aleksandra Vucica pristojna Srbija“, „Vršac je uz Vučića“, „Penzioneri su uz Vučića“.

On je zahvalio garđanima što su ga u tolikom broju sačekali, što su podržali i njega ali i politiku pristojnosti i normalnosti koju sprovodi.

Ponovio je da se očekuje da do kraja ove godine budu završeni sve pripreme za brzu saobraćajnicu preko Vršca do rumusnke granice i da se potom krene sa izgradnjom tog puta.

„Uvek sam mislio da nekog možete da volite ili ne volite, ali rezultati su ti koji pokazuju da li ste uspešni ili ne“, rekao je Vučić, navodeći da je pre nekoliko dana obišao Grdeličku klisuru gde se nalazi deo Koridora 10, da će uskoro biti otvoren put Obremovac-Čačak.

Takođe, otkrio je da je doneta odluka, i da će to biti na Vladi u četvrtak, o vraćanju subvencija za gorivo poljioprivrednicima.

„Imaće veću podršku na narednom periodu“, dodao je on.

Građanima je poručio da Srbija neće da se vraća onima koji su je opljačkali i razorili , kao ni prošlosti.

„Mnogi su se nasekirali gledajući sve one koji su skočili na našu zemlju misleći da je okrenu prošlosti. Srbija neće da se vraća onima koji su je opljačkali i razorili, onima koji joj nude vešala. Srbija hoće da bude zemlja budućnosti, nade. da se deca školuku i zaposle, imaju porodice i pristojno žive od svoje zarade“, rekao je Vučić.

Građanima je zahvalio još jednom na podršci i na razumevanju da nije uvek lako voditi zemlju prisnutu spolja raznim pritiscima.

„Ali znam da ste ponosni, kao i da ti spolja više poštuju Srbiju, jer umemo da čuvamo svoju nezavisnost, slobodu i to da vi – građani Vršca, Srbije, odlučujete kakva će politika da se vodi a ne strane ambasade“, istakao je Vučić.

Srbija mladosti, fabrika pobediće one koji žele da se vrate u prošlost.

Školski centar „Nikola Tesla“ je srednja strucna škola ciji program obrazuje osam obrazovnih profila treceg i cetvrtog stepena u tri podrucja rada – mašinstva i obrada metala, ekonomija, pravo i administracija i elektrotehnika.

Đaci te škole uce u savremeno opremljenoj zgradi u kojoj je smešteno 23 odeljenja sa oko 650 ucenika.

Škola osim šest klasicnih ucionica poseduje i sedam specijalizovanih ucionica, 12 kabineta, dve fiskulturne sale i radionice za obavljanje prakticne nastave, ali i biblioteku, zbornicu, prostoriju za društvene aktivnosti.

U školi radi 57 nastavnika.

Direktor škole Željko Ivkovic kaže da je u poslednjih pet godina u tu školu uloženo 32 miliona dinara razlicitim sredstivima lokalne samouprave i pokrajinske vlade.

Navodi da škola ima dobru saradnju sa privredom, te da đaci trece i cetvrte godine odlaze na strucnu praksu u italijansku kompaniju „Game oficira East“.

Takode, sarađuju i sa IT kompanijom „Hiteam“, koju je predsednik obišao danas, te da đaci i tamo sticu znanja iz oblasti IT-ja.

Vucic je nakon obilaska Opova i Banatskog Novog Sela, kampanju „Buducnost Srbije“ nastavio u Vršcu, a zatim će posetiti Belu crkvu, Kovin i Pančevo.

(Tanjug)