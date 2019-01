Udruženje: Bez malih hidroelektrana uvozićemo struju

BEOGRAD – Nacionalno udruženje malih hidroelektana izrazilo je danas žaljenje što je manji deo javnosti podržao, kako se navodi, zlonamernu kampanju koju protiv izgradnje tih objekata više od godinu i po dana jedan broj ljudi vodi „iz političkih ambicija, radi ličnog promovisanja i drugih interesa“.

„Ovi protesti su politizacija nečega što ne bi trebalo da bude politika. U Evropi je izgrađeno 24.000 malih hidroelektrana, a u Srbiji tek 90. Kada se traže konkretne izmene zakona, pišu se peticije i vode javne rasprave, jer smatramo da pitanja energetike i zaštite životne sredine treba da se vode u struci i institucionalno, kao i do sada, a ne na ulici ili na društvenim grupama“, ističe se u saopštenju.

Potencijal malih hidroelektrana i prednosti koje imaju u ekološkom smislu nedovoljno su poznati građanima, ukazuju iz Udruženja i dodaju da je iz tog razloga i stvorena negativna slika o njihovom uticaju na okolinu, „što je naš propust kao udruženja i što ćemo ispraviti u narednom periodu, kako građani ne bi bili obmanjivani od strane pojedinaca“.

„Činjenica je da ne postoji nijedan način poizvodnje, bilo čega, pa i energije, a da ne vrši uticaj na prirodu i životnu sredinu, ali je važno napomenuti da male hidroelektrane imaju najmanji uticaj u poređenju sa svim ostalim obnovljivim izvorima energije, čak 250 puta manji od termoelekrana. Bitno je napomenuti da je njihov uticaj jednokratan, odnosno samo tokom izgradnje, ali ne i eksplotacije“, naglašavaju u Udruženju.

U saopštenju se dodaje da zagovornici kampanje protiv izgradnje MHE zlonamerno snimaju i slikaju reke i rečna korita u toku izgradnje kada se radovi oko rečnog toka ne razlikuju od bilo kog drugog gradilišta u gradu (izgradnja zgrada, podzemnih garaža, puteva).

„Rečna korita i okolina se nakon izgradnje, u skladu sa Zakonom, dovode u prvobitno stanje kroz rekultivaciju kako bi se ubrzao proces obnove prirode koja je sama po sebi obnovljiva kroz duži vremenski period. Optužbe druge strane da se uništavaju reke, priroda, biljni i životinjski svet i da sve to nestaje sa lica zemlje, apsolutno ne stoje“, ističu u Udruženju.

Male hidroelektrane koje su izgrađene u poslednjih 10 godina i koje se grade u Srbiji izgrađene su u skladu sa svim važećim zakonima i podzakonskim aktima koji su usklađeni sa zakonodavstvom EU, a sve prema Nacionalnom Akcionom planu za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Takođe, sva nadležna ministarstva i javna preduzeća kao imaoci javnih ovlašćenja koji propisuju uslove i daju saglasnosti za njihovu izgradnju, dale svoj pristanak za izgradnju MHE u postupku dobijanja građevinske i upotrebne dozvole.

„Nacionalno udruženje malih hidroelektrana zalaže se za poštovanje važećih zakona Republike Srbije, za energiju dobijenu iz obnovljivih izvora energije uz očuvanje prirode i tako će i ostati! To je jedini ispravan i mogući način da dosegnemo obavezu prema EU i građanima Srbije koju smo preuzeli, a to je da 27 odsto potrošnje energije do 2020. godine bude dobijeno iz obnovljivih izvora jer, u suprotnom, tu energiju će Srbija morati da uvozi. A svi znamo šta to znači za sve nas kao poreske obveznike i naše buduće naraštaje“, dodaje se u saopštenju.

Evropske zemlje su prepoznale značaj MHE, pa tako Švedska ima 1.900, Norveška 2.250, Slovenija 350, Austrija 3.100, Švajcarska 1.000, a ove godine donela zakon o izgradnji još 800 malih hidroelektrana, navodi Udruženje.

(Tanjug)