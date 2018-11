Uhapsen silovatelj, prodavac lažnih karata za Ligu Sampiona

BEOGRAD – U Valjevu je uhapšen N. Đ. (32), koji je primoravao maloletnicu na seksualne odnose ucenjujući je da će njenim roditeljima pokazati slike na kojima je gola, saopštio je večeras MUP, navodeći da je N. Đ. jedan od 39 uhapšenih u više odvojenih akcija.

Uhapšeni se terete za različita krivična dela, od nedozvoljenih polnih radnji, polnog uznemiravanja, nasilničkog ponašanja, ugrožavanja sigurnosti, nanošenja telesnih povreda do falsifikovanja i izazivanja opšte opasnosti, navodi se u saopštenju i dodaje da su krivicne prijave podnete protiv 17 osoba, među kojima je i muškarac koja je u autobusu vadio polni organ.

To je muškarac (39) koji je u gradskom prevezu prišao ženi, izvadio polni organ, nagnuo se ka njoj, nakon čega ga je ona odgurnula od sebe, a on pobegao iz autobusa.

„Oštećena je 13. novembra osumnjičenog ponovo videla u autobusu, prijavila ga policiji, nakon čega je on ubrzo priveden“, navodi MUP.

Policjia je u tim akcijama uhapsila i D. Š. (32) zbog sumnje da je po nogama dodirivao devojčicu, kojoj je ponudio vožnju od Sevojna do Užica, a potom joj slao sms poruke eksplicitne sadržine i zahtevao da mu šalje gole slike.

U nastavku akcije „Armagedon“ uhapšen je i D. N. (49) zbog sumnje da je preko Fejsbuka i Instagrama devojčici slao poruke sa seksualnom konotacijom i prikazivao pornografski materijal. Policija ga je predala nadležnom tužilaštvu, kao i A. G. (21), koji je takođe preko društvenih mreža jednu devojčicu pozivao da se slika gola nudeći joj svoje porno fotografije.

U Požarevcu je uhapšen M. S.(25) zbog sumnje da je mesecim pretio jednoj ženi – da će napasti nju i njenu ćerku i da će joj zapaliti kuću i auto ako ne budu zajedno. Takođe, osumnjčen je da je od nje tražio i 100 evra da bi se povukao. Sumnja se da je tako uznemiravao još dve žene i on je priveden nadležnom tužilaštvu, kao i A. H. (25), koji je uhapšen jer je vređano jednu ženu, hvatao za vrat i pretio da će ubiti nju i njenu porodicu.

Policija je u Požarevcu podnela krivičnu prijavu protiv muškaraca koji je preko internet aplikacija nudio komplete ulaznica za Ligu šampiona. Kako se sumnja, prodao dva kompleta ulaznica za 15.000 dinara, za koje je, kada je oštećeni otišao na utakmicu, utvrđeno da su falsifikovane.

U Obrenovcu je uhapšen S. L. (63), osumnjičen za falsifikovanje isprave za automobile ukradene iz zemalja EU, koja su potom, uz pomoć te dokumentacije, registrovana i prodavana. Tereti se da je falsifikovao brojeve šasija, saobraćajne dozvole, uverenja AMŠ i međunarodne vozačke dozvole. Policija je od njega oduzela „nisan“ beogradskih tablica, slovenačku tablicu, falsifikovanu međunarodnu vozačku dozvolu BiH i uverenje AMŠ. Kako se dodaje u saopštenju, kod S. L. je pronađeno i 17 metaka.

U istom predmetu policija je podnela krivičnu prijavu i protiv žene (30) osumnjičene za falsifikovanje isprave i od nje oduzela „audi A8“.

Četiri osobe su uhapšene u Beogradu osumnjičene da su grafičke kartice platili sa 27 falsifikovanih novčanica od 50 evra. Kod uhapšenih S. J. (24), L. J. (21), M. T. (24) i R. F. (24) policija je pronašla 84 falsifikovane novčanice od 50 evra i tri grafičke kartice, a kod M.T. i ekstazi i dva paketića MDMA. Oni su privedeni nadležnom tužilaštvu.

Pet osoba je uhapšeno u Prijepolju zbog nasilničkog ponašanja. D.E. (21), I.E. (41), I.E. (52), K.Ć. (31) i Dž.Ć. (25). Uhapšen je S.E. (25), koji se sumnjiči da je Dž.Ć. naneo udarce po glavi i telu metalnom šipkom i naneo mu teške telesne povrede. Privedeni su nadležnom tužilaštvu kao i B.J. (32) koji je uhapšen u Kikindi zbog sumnje da je nakon kraće svađe, stolicom udario u nogu oštećenog i naneo mu teške telesne povrede.

U Leskovcu su uhapšeni A.M. (21) i S.Ž. (25) osumnjičeni zbog nasilničkog ponašanja, a u Novom Pazaru S.K. (30) i S.K. (33), zbog sunje da su sa još jednom osobom, za kojim je raspisana potraga, 21. oktobra naneli teške telesne povrede. I oni su, kako se dodaje u saopštenju privedeni nadležnom tužilaštvu.

U Beogradu su podnete dve krivicne prijave protiv dve osobe koje su

oštećenu fizički sprečili da uđe u jedan beogradski noćni klub, tako što su je udarali nogama i pesnicama po glavi i telu i naneli joj teške telesne povrede. Prijave su podente i poriv muškarca (42), osumnjičenog da je jednoj ženi 10 meseci slao sms poruke preteće sadržine.

U Boru je policija podnela krivičnu prijavu protiv muškarca starog 22 godine koji je na očigled policije progutao paketić marihuane.

U Zrenjaninu protiv muškarca koji je nabavio 24 falsifikovana registarska lista tehničkog pregleda iz dve firme, koje je dao jednoj osobi, koja je na osnovu njih registrovala automobile.

