Uhapšene 53 osobe osumnjičene za imovinske delikte

BEOGRAD – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, u cilju suzbijanja krivičnih dela iz oblasti imovinskih delikata, uhapsili su u više odvojenih akcija u prethodnih nekoliko dana 53 osobe.

Zbog ovih krivičnih dela podnete su krivične prijave u redovnom postupku protiv još 38 lica.

Krivičnim prijavama, između ostalih, obuhvaćeno je i deset maloletnih osoba, objavljeno je na sajtu MUP-a.

Svi oni sumnjiče se da su izvršili ukupno 173 krivična dela iz oblasti imovinskih delikata.

U Vranju su uhapšeni A.N. (34) i S.N. (38) zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo ucena.

Uhapšena A.N., koja je dala oglas u časopisu „Treće oko“ da skida magiju, sumnjiči se da je oštećene koji su je zvali, ucenjivala da će izneti u javnost nešto što će škoditi njihovim porodicama, a što je saznala u komunikaciji sa njima, ukoliko joj ne uplate novac.

Ona je, kako se sumnja od oštećenih zahtevala da joj uplate novac koji se kretao od 100.000 do 750.000 dinara, dok je osumnjičeni N.S. potom taj novac podizao u poštama na teritoriji opštine Bačka Palanka.

Policija u Smederevu uhapsila je N.I. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo prevara.

On se tereti da je automobil marke „reno megan“, koji je iznajmio u rentakar agenciji u Beogradu, prodao oštećenom za 1.700 evra, predstavljajući mu da se radi o vozilu u njegovom vlasništvu.

Nakon toga, N.I. je potom iz rentakar agencije u Kovinu iznajmio drugo vozilo marke „reno megan“, koje je nameravao da proda istom oštećenom za 1.500 evra, ali ga je policija u tome sprečila.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu.

U Novom Pazaru uhapšeni su E.H. (31) i A.R. (22) zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo teška krađa.

Sumnja se da su E.H. i A.R. obili katanac na ulaznim vratima jednog butika u Novom Pazaru, nakon čega su polomili staklo na izlogu i ukrali veću količinu odevnih predmeta, ukupne vrednosti od oko 150.000 dinara.

Policija je prilikom pretresa stana pedesetdvogodišnjeg muškarca, protiv kojeg je podneta krivična prijava za prikrivanje, pronašla odevne predmeti koji potiču iz krađe, a koje je on kako se sumnja kupio od osumnjičenih.

U Pančevu je uhapšen T.A. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična dela krađa i teška telesna povreda.

On se tereti da je iz čajne kuhinje dečjeg odeljenja Opšte bolnice u Pančevu od oštećene ukrao novčanik sa dokumentima, novcem i karticama.

Pošto ga je oštećen primetila i pokušala da spreči, T.A. se istrgao i pobegao, da bi potom medicinsku sestru koja je pokušala da ga zaustavi na stepenicama odgurnuo, usled čega je ona pala i slomila ruku.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su S.B. (18) i N.S. (18) i podneli krivičnu prijavu protiv maloletnika zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo razbojništvo.

Oni se sumnjiče da su 13. novembra 2018. godine ušli u jedan trgovinski objekat, gde je osumnjičeni maloletnik sa fantomkom na glavi i uz pretnju pištoljem od radnice zahtevao da im preda pazar, što je ona i učinila predajući im 143.000 dinara pazara.

U Leskovcu je uhapšen su I.S. (43) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio 25 krivičnih dela krađa i tri teška krađa, zatim jedno krivično delo sitna krađa, utaja i prevara i jedno utaja.

On se sumnjiči da je tokom oktobra i novembra ove godine krao bicikle iz dvorišta, ušunjavao se u kuće i pomoćne prostorije i iz njih prisvajao razne predmete, novčanike, garderobu, tehničku robu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su Z.R. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo teška krađa. On se sumnjiči da je zamolio oštećenog da ga poveze u zamenu da mu on sipa gorivo na pumpi.

Iskoristivši momenat kada je oštećeni na pumpi izašao da sipa gorivo, osumnjičeni je prešao na vozačevo mesto i ukrao vozilo.

On je kasnije sa ukradenim vozilom sleteo sa puta.

U Boru je uhapšen V.P. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo teška krađa.

On se sumnjiči da je iz pogona topionice RTB Bor ukrao 300 kilograma električnih kablova čija se vrednost procenjuje na 290.000 dinara.

U Boru je uhapšen i Z.R. (34) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio tri krivična dela krađa i dva teška krađa. On je osumnjičen da je od troje oštećenih iz parkiranih automobila ukrao tehničke aparate i prehrambene proizvode, kao i da je iz jednog trgovinskog objekta ukrao alkoholna pića, kozmetiku i konditorske proizvode.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su D.Ć. (29) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio pet krivičnih dela krađa.

On je osumnjičen da je u periodu od kraja septembra 2017. do sredine septembra ove godine iz kamiona oštećenih fizičkih i pravnih lica istakao naftu iz rezervoara.

U Zaječaru je uhapšena i S.J. (38) zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično delo teška krađa. Ona se sumnjiči da je iz kuće oštećenog, u kojoj je radila kao kućna pomoćnica, ukrala 10.730 evra i 400.000 dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su šesnaestogodišnjeg maloletnika zbog postojanja osnova sumnje da počinio krivično delo krađa.

On se sumnjiči da je iz kuće oštećene, koja je njega i još jednu osobu sa dvoje dece primila u kuću kako bi deca pila vode, ukrao dva zlatna prstena, vrednosti od oko 30.000 dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu uhapsili su M.B. (31) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u pokušaju.

On je osumnjičen da je ušao u krug jednog preduzeća kroz otvor na metalnoj ogradi i nasilno pokidao reze na katancu, izvršio premetačinu i ukradene predmete odneo u prtljažnik vozila, koje je parkirao u neposrednoj blizini.

Nakon toga, M.B. se vratio u krug preduzeća, gde ga je policijska patrola uhapsila.

U Smederevu je uhapšen D.M. (18) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio tri krivična dela teška krađa.

On se sumnjiči da je podesnim alatom obijao objekte prodavnica i preduzeća i iz njih odneo boce sa gasom, ukrasne lampione, bojler, bakarne električne kablove, tuš baterije, dve spoljne jedinice za klimu i drugu robu, čime je oštećenima naneo štetu od oko 480.000 dinara.

Ukradenu robu, kako se sumnja, prodao je na otpadima sekundarnih sirovina.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu nadležnog tužilaštva, podneli su krivičnu prijavu protiv četrdesetpetogodišnje žene i četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da su počinile dva krivična dela krađa.

Oni se sumnjiče da su u trgovinskim objektima, na taj način što je jedno sedelo u invalidskim kolicima, a drugo ih guralo kroz unutrašnjost objekata, uzimali različitu robu, skrivali i iznosili iz prodavnica, ispred kojih su potom ostavljali kolica i bežali sa ukradenom robom.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu nadležnog tužilaštva, podneli su krivičnu prijavu protiv tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinili šest krivičnih dela teška krađa.

Sumnja se da su dvojica muškaraca, starosti od 21 i 18 godina, i petnaestogodišnji maloletnik u periodu od avgusta do oktobra ove godine obili prostorije tri preduzeća iz Niša iz kojih su ukrali razne kablove i aluminijum, ukupne vrednosti 783.000 dinara.

