Ujutru ponegde slaba kiša i sneg, potom razvedravanje

BEOGRAD – U Srbiji će jutro biti oblačno, u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima ponegde sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom.

Pre podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima osim krajnjeg jugoistoka postepeno razvedravanje.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 2 C, najviša od 3 do 6 C. U toku noći novo naoblačenje sa severa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će jutro biti oblačno i suvo, od sredine dana kratkotrajno razvedravanje, a tokom noći novo naoblačenje.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 1 C, najviša dnevna oko 5 C.

Izgledi vreme za Srbiju u narednih sedam dana – do 2. januara:

Umereno do potpuno oblačno sa dnevnom temperaturom malo ispod ili oko prosečnih vrednosti. Do nedelje u većini mesta suvo, zatim mestimično kiša, susnežica i sneg. U planinskim predelima i u Timočkoj Krajini u petak duvaće jak severozapadni vetar.

