Uklonjen opasan otpad pronađen na području Pančeva

BEOGRAD – Nelegalno uskladišten opasni otpad pronađen u martu na području Pančeva uklonjen je i zbrinut u skladu sa svim neophodnim zakonskim procedurama, izjavio je danas ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.

Trivan, koji je obišao lokaciju u Pančevu, u vlasništvu firme „Eko 21“, gde je pronađen nelegalan opasni otpad, rekao je da je sa ove lokacije sortirano, uzorkovano, spakovano, a zatim uklonjeno oko 260 tona uglavnom opasnog otpada.

Time je, naglasio je Trivan, uspešno završena zajednička akcija Ministarstva zaštite životne sredine i nadležnih organa.

Pored čišćenja ove lokacije, zbrinuto je 44 tone opasnog otpada pronađenog na lokaciji u Alibunaru i 22 tone na lokaciji u Bavaništu.

Postupak zbrinjavanja opasnog otpada pronađenog u tunelima ciglane u Bavaništu još uvek je u toku.

U pitanju je detaljna i do sada neupražnjavana složena procedura zbrinjavanja znatne količine opasnog otpada, koja je uspešno i u najkraćem mogućem roku završena, rekao je ministar i zahvalio javnom tužilaštvu, Bezbednosno-informativnoj agenciji i MUP-u.

Bez njihovog angažovanja, kao i saradnje sa lokalnom samoupravom, ne mogu se rešavati ovakva pitanja, istakao je Trivan.

Akcijom u Pančevu, nedvosmisleno je, dodao je, pokazano da će država odlučno sprečavati zločin protiv životne sredine i zdravlja ljudi.

„Nije moguće više činiti zločine prema životnoj sredini, to je apsolutno kažnjivo. Na ovome se nećemo zaustaviti. Ima još nekoliko lokacija u Srbiji gde su procesi u toku. Jedan od ovih procesa koji su započeti prošle godine je i završen, i to pravosnažnom presudom na kaznu zatvora od četiri i po, jedne i po, i jedne godine zatvora. Za zločin prema životnoj sredini u ovoj našoj divnoj Srbiji se odgovara, i to zatvorom“, istakao je Trivan.

On je najavio nastavak akcije na otkrivanju i zbrinjavanju nelegalno odloženog opasnog otpada.

Izražavajuću uverenje da u Srbiji ima još lokacija sa sakrivenim opasnim otpadom koji može pogubno da deluje na životnu sredinu i zdravlje ljudi, pozvao je sve koji se bave upravljanjem otpadom da poštuju zakonske propise i ponašaju se odgovorno prema zdravlju ljudi.

„Nemojte to raditi, ako ne zbog nas, onda bar zbog naše dece“, apelovao je Trivan.

Za uspešno trajno rešavanje problema upravljanja opasnim otpadom, „trebaju nam novac, postrojenja, projekti, i podrška javnosti“, istakao je.

Savetnik ministra dr Slobodan Tošović objasnio je da je od 260 tona uklonjenog otpada, 90 posto bio opasan otpad, od čega oko 10 posto hemijski otpad koji će biti izvezen iz Srbije, a ostalo organski otpad, uglavnom otpadna ulja.

Otpad nije bio zakopan u zemlju, tako da nije došlo do kontaminacije zemljišta, i nema bojazni za ugroženost vodotokova, objasnio je Tošović, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov zahvalio je nadležnim organima na blagovremenom postupanju povodom izvršenog „genocida nad životnom sredinom“, i istakao da će u ovoj ekološki najsenzibilnijoj lokalnoj zajednici nastaviti da ulažu napore u zaštiti i unapređunju životne sredine.

Ministar Trivan je još jednom pozvao građane da prijave lokacije gde postoji sumnja da je nelegalno zakopan opasni otpad, i pomognu Ministarstvu zaštite životne sredine u borbi za zdraviju životnu sredinu bez zakopanog opasnog otpada.

(Tanjug)