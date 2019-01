Upravljanje imovinom važno za investicije i radna mesta

BEOGRAD – Evropska unija sa oko tri miliona evra finansira 18 projekata lokalnih samouprava koji se uglavnom odnose na upravljanje imovinom, a ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ističe da je to važno za promenu investicionog ambijenta i poslovnog okruženja u gradovima i opštinama.

Projekti za koje su ugovori danas svečano potpisani u Klubu poslanika u Beogradu, odobreni su u okviru grant šeme Programa Exćange 5 – podrška lokalnim samoupravama.

Ministarka objašnjava da “Exćange 5” nije samo program koji se odnosi na upravljanje imovinom već se, kaže, tiče i strateškog planiranja i programskog budžetiranja koje je obaveza još od 2015.godine.

Prema njenim rečima, sada oko 60 odsto lokalnih samouprava iskazuje rezultate ostvarene po učinku, odnosno radi programsko budžetiranje i poručuje da se to mora unaprediti.

Govoreći o upravljanju imovinom, ministarka kaže da je vrlo važno razgraničiti vlasništvo nad imovinom u javnoj svojini na centralni, pokrajinski i lokalni nivo, navodeći da je ranije bilo problema u imovinsko-pravnom smislu.

“Projekat će pomoći da identifikujete sa čime raspolažete i šta je razvojni potencijal vašeg grada, vase opštine, regiona. Kada to identifikujete i razgraničite vlasništvo onda možete da promenite i investicioni ambijent i poslovno okruženje. To je cilj evropskih integracija – održivi i regionalni razvoj, a to znači i nova radna mesta i više zapošljavanja”, rekla je Joksimović.

Kako kaže, to je ono i što građani najviše očekuju od Vlade Srbije.

“U tom smislu neraskidivo su povezani procesi evropskih integracija i korišćenje pretpristupnih fondova, kao i priprema za ono što će uslediti nakon članstva”, rekla je Joksimović ukazujući na važnost kohezione politike koja podrazumeva korišćenje strukturnih fondova koji su, kaže, višetsruko veći od onih koje koristimo kao kandidat.

“I zbog toga je toliko važno da vi budete, zaista, zaintresovani za ove teme. To je posao za vas, nije samo posao za centralni nivo vlasti|, poručila je Joksimović predstavnicima lokalnih samouprava u Klubu poslanika.

Ona je istakla važnost sinergije između države, pokrajine i lokala, između ostalog, i zbog Poglavlja 22 koje se odnosi na regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih fondova EU, te zbog povećanja sredstava koja su sada na raspolaganju.

Joksimović poručuje da lokalne samouprave treba da pojačaju interesovanje i kapacitete, kao i da identifikuju dostupna razvojna sredstva, jer, kako kaže, nema potrebe da se zadužuju tamo gde se sredstva mogu dobiti na drugi način, kroz fodnove EU.

“Mislim da ovu godinu možemo da odredimo kao godinu u kojoj ćemo raditi na približavanju buduće kohezione politike, da podignemo kapacitet, a upravljanje imovinom će u tom smislu puno značiti”, rekla je Joksimović.

Podseća da je koheziona politika eu zapravo politika solidarnosti u smislu smanjivanja nejednakosti razvoja evrpskih regija, a nas cilj u ovoj fazi pretpristupnog procesa jese da se dobro pripremimo za članstvo i bezbolan i uspesan prelazak na strukturne fondove i kohezionu politku EU.

Dodaje da poseban zadatak imaju lokalne jedinice koje ce biti jedan od glavnih, nosioca transformacionog razvojnog procesa i politike regionalnog razvoja..

(Tanjug)