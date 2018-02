Upravni odbor Vojnog sindikata Srbije: Hapšenje oficira ispolitizovano, Diković i Vulin ćute

Upravni odbor Vojnog sindikata Srbije saopštio je danas da je sramno hapšenje oficira Vojske Srbije ispolitizovano samo zato što se usudio da zatraži uvid u spisak koji su nosili stranački aktivisti vladajuće stranke.

„Istina je samo jedna. To je zloupotreba vlasti, protivustavan čin i opasan presedan po demokratski poredak zemlje“, navodi se u saopštenju.

Vojni sindikat Srbije je naveo da je tražio da se oglase ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića i stanu u zaštitu od degradacije Vojske Srbije i ponižavanja srpskog oficira, ali da oni do danas „sramno ćute“.

„Vojska Srbije je pored SPC, i dalje institucija kojoj narod najviše veruje, a za to nisu zaslužni današnji korupmirani političari i njihove ulizice koji su upropastili državu i doveli je do prosjačkog štapa, već slavna istorija, naše vojskovodje, i hrabrost iskazana posebno prilikom herojske odbrane od NATO“, naveo je sindikat.

Sindikat je dodao da je toj degradaciji Vojske Srbije „poseban pečat“ juče dao ministar policije Nebojša Stevanović, koji se, iznoseći „notorne laži, ponašao kao da je na pijaci, licitirajući ko je koliko težak“.

„Uvereni da je ministar policije sludjen sabiranjem prihoda od porodičnog biznisa koji ima dodira i sa Vojskom Srbije, a posebno sa delom namenske industrije, juče je priznao da njegovi stranački aktivisti, kao Jehovini svedoci, idu od stana do stana sa biračkim spiskovima, podsećajući na vreme kada su Srbijom kružili vojnici strane zemlje zaokružujući političke (ne)istomišljenike. Samo je to dovoljno da pojave poput ministra Stefanovića odu na smetlište političke istorije, a on sam podnese ostavku“, piše u saopštenju.

Sindikat je naveo da „niko na pravdi Boga“ ne sme da pred ženom i decom privodi nevinog srpskog oficira, časnog vojnika koji je više puta nagradjivan za rad na vrlo odgovornom i važnom mestu u Vojsci Srbije.

Vojni sindikat Srbije u utorak je saopštio da je uhapšen oficir Vojske posle incidenta s aktivistima Srpske napredne stranke koji su od vrata do vrata sa spiskovima išli i prikupljali „sigurne glasove“. Po njihovim navodima, oficir VS je tražio da aktivisti kažu odakle im podaci o njegovoj porodici, posle čega je došlo do verbalnog incidenta posle kog je uhapšen.

SNS je saopštilo da je oficir vredjao i fizički nasrnuo na njihove omladince tokom obavljanja stranačkih aktivnosti.

(Beta)