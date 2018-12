Uskoro 3.000 zaposlenih, a pravićemo i tramvaje u KG

KRAGUJEVAC – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas na otvaranju prve fabrike u industrijskom kompleksu MIND park kod Kragujevca „AMM“ da će u tom parku uskoro biti izgrađeno više fabrika i pokrenuta proizvodnja šinskih vozila – tramvaja i vagona, a kasnije možda i prozvodnja lokomotiva.

„Hoću da te tramvaje prvi kupi Begorad i već sam zamolio gradonačelnika Beograda i gradsko rukovodstvo. To će biti naši tamvaji, najspelši tramvaji koji će biti napravljeni modernim tehnologijama“, rekao je Vučić.

Naglasio je da će to dramatično doprineti povećannje privrednog rasta naše zemlje i stvaranju bolje budućnosti za Šumadiju i celu Srbiju.

Rekao je da bi u Milanović grupi trenutno radi 260 ljudi u Majnd parku, a u Simensu 600 ljudi.

„Tako da je trenutno tu zaposleno 860 radnika, a naša je procena da će uskoro raditi ukupno 3.000 ljudi u Milanović grupi, Simensu i naučnotehnološkom parku, a kada dođu i druge kompanije, u Majndu će biti ukupno šest ili sedam hiljada ljudi“, naglasio je Vučić.

Naveo je da će to puno značiti za građane Kragujevca, Rače, Topole i okolnih mesta.

„Ništa zdravije nismo mogli da dobijemo u našoj Šumadiji. Čestitam na ovim“.

Vučić ističe da će Majd park biti spas za Šumadiju i ogrman dobitak za celu Srbiju, po broju otvorenih radnih mesta i visini plata.

Rekao je da je država uložila u infrastrukturu tog parka 10 miliona evra i da će uložiti još, s obzirom da će tu biti posla „na višem tehnološkom nivou“.

Podsetio je da je na tom mestu pre samo sedam meseci položen kamen temeljac i naglasio da je to veliki uspeh.

„Ovde će plat biti značajno više od proseka Srbije i to će doprineti da mladi ostanu da rade i žive u Šumadiji. Kada sam dolazio ovde više nego ikada sam se osmehivao, jer sam video mlade sa osmehom. To su ljudi od 18 do 30 godina i puni su života jer tu vide buducnost i za svoju decu. Tada sam shvatio koliko ima elana i nade i budućnmosti u Srbiji“, naveo je Vučić.

Naveo je da mu je Milanović ranije rekao – za razliku od drugih ti se bar nesto boriš, trudiš i petljaš, ajde da probamo nešto da uradimo i da mu je zahvaln zbog toga.

Vučić je zahvalio premijerki i ministrima, ali i EPS-u, Putevima, Srbjagasu i svim ljudima koji su mnogo doprineli tom projektu.

Ističe da država ima suficit i smanjuje nezpoaslenosti i povećava životni standard gradana.

Vučić je zahvalio i nemačkim firmama koje zapošljavaju više od 52.000 ljudi i naveo da će uskoro zapošljavati i do 60.000 i 70.000 ljudi u Srbiji.

„Gde Nemci dođu da rade tu vam je uspeh zagarantovan, zato volim kada rade Nemci, jer to donosi najbolji rezultat“, rekao je on i dodao da Nemci kada dođu da rade negde retko odtle odlaze.

Vučić je rekao da će se razmišlja i o izgradnji dodatnih autoputeva, da će uskoro biti gotov ceo autoput od Beogada do Čačka, da će uskoro biti gotov i ceo autoput od Kragujevca do Batočine, kao i da se razmišlja da do Majd parka dovede pruga u dužini od šest kilometara.

„Dobrodošao Simens i živelo srpsko – nemacko prijatsljstvo, živela Srbija“, poručio je Vučić i poželo sreća rad zaposlenima.

Vrpcu su prethodno presekli predsednik Srbije Vučić i vlasnik kompanije MIND Real Estate Bratislav Milanović, a svečanosti su prisustvovali premijerka Ana Brnabić i gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić.

Fabrika se prostire na oko 8.000 kvadrata i u njoj će se proizvoditi delovi za šinska vozila.

Inače, u sklopu Parka, koji se prostire na 150 hektara, u toku je izgradnja industrijske zone gde će, sem fabrika, biti smeštene sve potrebne službe poput vrtića, doma zdravlja…

U okviru industrijske zone naredne godine biće otvorena i proizvodna hala nemačkog „Simensa“ koji od februara posluje u Kragujevcu.

MIND park će, prema očekivanju investitora MIND Real Estate, vratiti Kragujevcu poziciju glavnog industrijskog centra Srbije.

Fabrika zapošljava 180 radnika.

Industrijski kompleks MIND Park, proglašen od strane Vlade Srbije kao

projekat od nacionalnog značaja, obezbediće i kapacitete za razvoj inovativnih rešenja, ne samo u industriji šinskih vozila, već i drugih industrijskih grana visokih tehnologija.

Investitor kompleksa je kompanija MIND Real Estate vlasništvu Bratislava Milanovića.

(Tanjug)