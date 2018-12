UST pozvao VSS i DVT da iznesu zvanicni stav o amandmanima

BEOGRAD – Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) apelovalo je na Visoki savet sudstva (VS S) i Državno veće tužilaca (DVT) da što pre zauzmu zvaničan stav povodom poslednje verzije nacrta ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa koje je krajem oktobra pozitivno ocenila Venecijanska komisija.

Kako se navodi u saopštenju UST, reč je o izuzeto važnom pitanju za buduće funcionisanje pravosuđa u celini.

Takođe, zvaničan stav ovih najviših sudsijskih i tužilačkih organa potreban je i zbog dualizma funkcija pojedinih članova VS S i DVT, koji su istovremeno i visoki funkcioneri strukovnog udruženja, jer se njihovi stavovi mogu pogrešno protumačiti u delu javnosti kao zvanični stav VS S ili DVT, iako on zapravo još nije zauzet, precizira se u saopštenju.

Kako su mnogi učesnici javne rasprave, među kojiam je i UST, zauzeli stavove i izneli mišljenja o poslednjoj verziji amandmana koja je ušla u skupštinsku proceduru, UST ističe da je nephodno da i VS S zauzme zvanični stav povodom nje, kao nezavisni i samostalni organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija, a DVT kao kao samostalni organ koji obezbeduje i garantuje samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

(Tanjug)