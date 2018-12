Uveren da ćemo očuvati mir, ali nećemo dozvoliti proterivanje

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je uveren da će Srbija, i pored iracionalnih poteza Prištine, uspeti da sačuva mir, da rata neće biti, ali neće dozvoliti nikada više, nigde, protrerivanje našeg naroda.

Vučić je, gostujući u jutarnjem progamu TV Pink, upitan da li preti rat zbog poteza Prištine, koja nakon taksi na srpsku robu najavljuje i formiranje vojske, rekao da ne voli da koristi reč „rat“, niti misli da je to dobro.

„Meni se čini samo da ljudi u Prištini danas ne razumeju razmere katastrofe koje mogu da izazovu. Molim da u nekom trenutku pokušaju da to shvate“, rekao je predsednik.

„Mi smo u situaciji da ne samo da igramo šah protiv nekog ko ima pomoć deset kibicera, kao što imaju oni od strane Nemačke, Velike Britanije, Francuske i mnogih drugih, već i da moramo da razmišljamo, ne samo šta će da smisle i kako, već i da li će neko da se podigne i tablom da lupi o glavu sebi i drugima“, objasnio je on.

Vučić je kazao da se nalazimo u vrlo teškoj situaciji u kojoj je nemoguće predvideti poteze.

„Svi potezi koji su do sada činili su bili iracionalni. U takvim uslovima kada imate takvog protivnika, ne želim da kažem neprijatelja, kada se ne saglašavamo ni oko jednog od ključnih drzazvno pravnih pitanja, onda to jeste problem. Nadam se da ćemo uspeti da sačuvamo mir“, dodao je on.

„Moj odgovor je da će Sbrija dati sve od sebe da sačuva mir, uveren sam da ćemo imati mir, da rata neće biti. Ali nećemo d ozvoliti pogrom našeg naroda, naših ljudi proterivanja ma gde žive“, kazao je on.

Vučić je kazao da je to naša obaveza ispod koje ne možemo.

Rekao je da će Srbija svakodnevno u najtežim uslovima činiti sve da razgovaranmo i mirno rešavamo rpobelme uraditićemo.

(Tanjug)