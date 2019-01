Uz rast preko 3 odsto, lekarima i med. sestrama još 15 odsto

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje da će predložiti premijerki da se lekarima i medicinskim sestrama plate povećaju za još 15 odsto, ukoliko rast BDP bude preko tri odsto.

„Ako bismo uvećali suficit u budžetu, ako bismo imali rast preko tri posto, onda bi moja ideja i moja molba Ani Brnabić bila da idemo s povećanjem od najmanje 15 odsto za njih, i to dodatno, kumulativno na ovih 12 plus 10“, rekao je predsednik Vučić u intervjuu za poprtal Espreso.

On kaže da mu je ministar zdravlja Zlatibor Loncar rekao da 90 ili 95 odsto medicinskih radnika neće napustiti Srbiju ako im plata bude uvećana za 15 do 20 odsto, jer bi u tome videli drugaciji trend, drugaciji odnos.

On navodi da je iz Srbije proporcionalno manji odliv nego iz Hrvatske, Bugarske i Rumunije, ali da je ogroman i da je šteta jeziva.

Naveo je i da će prekretnica biti kad prosečna plata pređe 800 ili 900 evra i da će tada ljudi prestati da odlaze, odnosno početi da vraćaju, kao što je to bilo u slučaju Estonije.

Na pitanje kada će to da se desi, kaže da o tome ne može da govori.

„Pogrešio sam u proceni ranije kad sam rekao da će do kraja ove godine prosečna plata biti 500 evra, a bilo je 465 u januaru. Ali, je svakako neuporedivo više nego 320 evra ili 330, koliko je bilo pre nekoliko godina. Govorimo o evrima, ne o dinarima, i to uz veoma nisku stopu inflacije, koja nije 11 odsto kao 2011, vec je dva odsto“, kaže Vucičh.

Ali, ako budemo imali ovakve ekonomske performanse, rast preko tri posto, imamo šanse, jer će usporavati svetska ekonomija, smatra on.

„2018. je bila jedna od najboljih u smislu fabrika koje smo otvarali, smanjenja nezaposlenosti, smanjenja javnog duga, privrednog rasta. . . Po svim parametrima, jedna od najboljih godina. Bilo bi dobro kad bi 2019. bila tako dobra kao 2018, ali to nigde ne možete da čujete“, konstatuje Vučić i kaže da se „plaši kraja 2019. i početka 2020. godine“:

„Mnogo je dugova u svetu, ali uz tu usporenu ekonomiju, ako budemo držali preko tri odsto rasta, nije dovoljno, neću da budem presrećan, ali to je dobro. To bi znacilo uz minimalan deficit i uz suficit budžeta da možemo dalje da smanujemo javni dug, da možemo i dalje da povecavamo plate i penzije i da ljudi mogu da osecaju bolji život i standard“, kaže on.

Primećuje, međutim, da mi Srbi nikad nećemo da kažemo da nam je bolje.

„Kod nas je uvek loše. Ako pogledate kroz istoriju još od Prvog srpskog ustanka, a kad su to Srbi mislili da im je bolje? U koje to vreme?“, pita Vučić.

Upitan da prokomentariše to što se proteklih dana diglo dosta prašine oko visine honorara za izvodace na novogodišnjem koncertu u Beogradu, Vučić ističe da su u prošlosti, za vreme drugih Vlada, bili tri puta veći honorari.

„Plaćali su mnogo više u Đilasovo vreme. Plaćali su kao za jedan most, za jednu manifestaciju mnogo više nego što ce u 2019. godini biti vatrometa za 15 manifestacija. I tu su pokušali da obmanu javnost. Želim da verujem da je to bila nenamerna greška Branislava Trifunovica, koji je rekao da vatromet košta 850.000 evra. Ne, ne košta 850.000, toliko je Đilas potrošio. Ovde je 50.000 evra i manje od toga, i to za 15 manifestacija. Dajte ljudi, ako od drveta ne vidite šumu…“, kaže on.

On takođe navodi da je budžet Grada Beograda danas milijardu i sto miliona, a bio je pre samo nekoliko godina, kad je, kako kaže, Đilas bio najbogatiji gradonacelnik na svetu, 750 miliona – što je uvećanje više od 30 odsto.

„Ali, neko ima stalnu potrebu da saopštava nešto ružno..“, konstatuje Vučić.

On se osvrnuo u na srpsko pravosuđe istakavši da je ono naša najveca rak rana ali da je to sistem koji su nam ostavili Đilas i Jeremić.

„Ja kažem ovima iz Evropi – lepo ste pisali o pravosuđu, ali stanje je mnogo gore, ja sam saglasan s tim. Kakva je tu moja odgovornost?“, naveo je on.

Kaže i da je inicirao donošenje zakona o poreklu imovine.

“ Želim da budem prvi kome ce da bude ispitano i da se pokaže šta smo to moja porodica i ja dobili do 2012. godine pa naovamo od kada smo na vlasti. Da vidimo jesmo li mi uvećali bogastvo. Jesam li ja dobio 500 miliona evra koliko su dobili ovi moji omiljeni političar ili ne. Neka narod sam zaključi. Onda kad izađu ti podaci, neka narod sam kaže ko je šta stekao, ko je pošten, a ko nije, ja mislim da je to fer. Niko nikad nije želeo da donese taj zakon, evo ja želim da se donese i moja poslanicka grupa u vladajucoj većini doneće taj zakon“, ističe Vučić.

Građanima želi dobru 2019, da bude ne manje uspešna nego 2018. godina u istorijskom smislu, kao i u pogledu našeg ekononskog rasta, smanjenja javnog duga i obezbedivanja bolje buducnosti našoj deci.

