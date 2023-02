Varheji: Neuvođenje sankcija Rusiji nije razlog za prekid pregovora sa Srbijom

Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji izjavio je danas u Evropskom parlamentu (EP) da EU očekuje od Srbije da uvede sankcije Rusiji, ali da izostanak tog poteza ne može da bude razlog za prekid pristupnih pregovora.

„Očekujemo da se Srbija uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU, a to znači i da uvede sankcije Rusiji, ali ako to ne učini, to ne može biti razlog za prekid pregovora“, rekao je Varheji, odgovarajući na pitanja poslanika EP.

Varheji je kazao da je EU zamolila Srbiju da bude na njenoj strani i da se uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU, prenosi televizija N1.

„Za mnoge države članice to je najvažniji kriterijum. Međutim, prema pregovaračkom okviru i novoj metodologiji, usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom nije kriterijum koji omogućava suspendovanje pregovora. To je poslednja mera. Nadam se da Srbija shvata koliko je to važno, nadamo se da će promeniti stav“, kazao je Varheji.

(Beta)

