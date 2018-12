Veber: Realan zastoj u pregovorima BG-PR do iduće jeseni

KOSOVSKA MITROVICA – Najrealniji scenario je zastoj u pregovorima do stupanja na dužnost naslednika ili naslednice šefice evropske diplomatije Federike Mogerini iduće jeseni, kazao je saradnik berlinskog Saveta za demokratizaciju Bodo Veber.

Veber smatra da je manje verovatan scenario taj da trojka briselskih pregovarača stavi predlog sporazuma na sto, o čemu, kako kaže, od leta javno govore, međutim, dodaje da taj predlog, prema njegovom mišljenju, ne bi uspeo, „nego bi vodio do ozbiljne političke i možda, sigurnosne krize u regionu u kojoj bi najviše ispaštali kosovski Srbi“.

„Pošto je proces pregovora o sveobuhvatnom sporazumu postao krajnje netransparentan i zatvoren, ne može se ni u potpunosti isključiti varijanta da će trojka Mogerini-Vučić-Tači iznenadno predstaviti sporazum, nadajući se da će svi protivnici i na Kosovu i u međunarodnoj zajednici popustiti pod pritiskom ‘istorijskog sporazuma'“, kazao je Veber za portal KoŠev.

Taj scenario se, prema njegovim rečima, ne može u potpunosti isključiti, pogotovo u situaciji zastoja pregovora sve do jeseni iduće godine.

Veber ujedno naglašava da to po svaku cenu treba sprečiti.

„Štaviše, realno takav scenario ne može ni da uspe – samo pogledajte nemire 2011. godine, koji su upravo vodili do političkog dijaloga, a ne do podele Kosova“, smatra Veber.

Veber ističe da čak i ako je namera pisma američkog predsednika Trampa liderima Srbije i Kosova Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju, novi pritisak ka sporazumu baziran na razmeni teritorije, sudeći, kako kaže, po svemu što znamo o Trampovoj administraciji, „možemo sa sigurnošću proceniti da niti je Tramp znao šta potpisuje, niti se danas više seća da je potpisao to pismo“.

„Sudbina pregovora o sveobuhvatnom sporazumu se odlučuje u Evropi, ne u SAD-u“, dodaje on.

(Tanjug)