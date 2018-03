Već viđeno: Kopiraju li Bošnjaci u Sandžaku opasan scenario sa Kosova

Raspad Jugoslavije počeo tako što su prvo slovenački, pa kasnije i hrvatski političari od svojih građana tražili da ne odlaze u tadašnju JNA. Da li SDA Sandžaka pokušava da kopira taj model?

Stranka demokratske akcije Sandžaka je izdala saopštenje u kome zahteva da Ministarstvo odbrane i srpska vojska Bošnjake iz Sandžaka izuzmu iz pozivanja i raspoređivanja u rezervni sastav i učestvovanja na vojnim vežbama, dodajući da se Bošnjaci neće odazivati takvim pozivima „kako sebe ne bi izlagali rizicima i realnim opasnostima po život“.

Sagovornici Sputnjika smatraju da ovakva izjava ne samo da diže tenzije nego spada u domen rušenja ustavnog poretka države Srbije.

Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe (KOS) u penziji, veruje da se iza ovoga krije krivično delo koje država ne bi smela da zanemari. Marina Kostić, specijalista međunarodne politike i generalni sekretar Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB), postavlja pitanje da li će oni Bošnjaci koji se ogluše o ovaj zahtev proći kao svojevremeno Albanci sa Kosova lojalni Srbiji?

„Znamo kako su prolazili Albanci na Kosovu koji su bili viđeni kao saradnici države Srbije i njenih institucija… Zato bih se ja više zabrinula za odnos Bošnjaka prema Bošnjacima nego za odnos Srbije prema njima, i mislim da bi i ostali lideri Bošnjaka trebalo da reaguju kako bi smanjili tenzije koje postoje unutar bošnjačkog naroda“, napominje naša sagovornica.

Pukovnik Karan kaže da ne treba zaboraviti da je raspad Jugoslavije počeo tako što su prvo slovenački, pa kasnije i hrvatski političari od svojih građana tražili da ne odlaze u tadašnju JNA.

„Ne smemo da dozvolimo da država Srbija ne kontroliše deo svoje teritorije. Ako je već na Kosovu tako kako jeste, i ako su tamo međunarodne snage, ne smemo dozvoliti da na ovom delu, koji je pod našom kontrolom, pojedinci narušavaju državni poredak i podrivaju osnovne stubove društva“, upozorava pukovnik Karan.

Srbija ne sme, dodaje naš sagovornik, ni zbog kakvog pritiska, bez obzira na to da li on dolazi iznutra ili spolja, sebi da dozvoli luksuz da naruši odbranu i bezbednost države. Bošnjaci su naši građani, i oni treba da budu odani državi u kojoj žive, što znači i da se odzivaju na pozive kao i svi drugi građani ove države.

„Oni ne mogu selektivno da poštuju državu Srbiju — da prihvate beneficije koje uživaju od države, a obaveze ne. To ne dozvoljava nijedna država u svetu, pa ne bi trebalo ni Srbija. Jer, šta ovom porukom SDA Sandžaka hoće da pokaže? To da Srbija nije država!? Da može da se radi i ovako i onako? U čiju će vojsku ti ljudi ići ako ne u našu, ako zatreba. Da li će ići u neku drugu? To je pitanje koje treba postaviti lideru SDA Sandžaka Sulejmanu Ugljaninu“, veruje naš sagovornik.

Generalni sekretar SDA Sandžaka Ahmedin Škrijelj je na konferenciji za štampu naveo da se njihovoj stranci javio veliki broj, kako je rekao, zabrinutih roditelja „čija su deca dobila pozive za raspoređivanje u rezervni sastav srpske vojske i učestvovanje na vojnim vežbama“.

„Oni su se obratili stranci sa zahtevom da ih zaštiti od te vrste pritisaka i opasnosti po život kojim ih izlažu srpska vojska i Ministarstvo odbrane“, naveo je Škrijelj.

Škrijelj je još rekao da „objektivan strah Bošnjaka od srpskih oružanih snaga“ leži u činjenici da „mnogobrojni zločini počinjeni nad Bošnjacima od strane upravo tih oružanih snaga nisu rasvetljeni, a odgovorni do danas nisu kažnjeni“.

Upravo iz tih razloga, prema njegovim rečima, Bošnjaci u srpskoj vojsci i drugim srpskim oružanim snagama vide preteću oružanu silu koja je pokazala neprijateljski odnos prema Bošnjacima od raspada bivše SFRJ do danas. On je dodao i da su se tim povodom obratili najvišim državnim organima sa zahtevom da izuzmu Bošnjake iz raspoređivanja i poziva na vojne vežbe „sve dok se ne otkriju i kazne pripadnici srpske vojske koji su učestvovali u zločinima nad Bošnjacima i dok se ne utvrdi konačno rešenje za položaj i status Bošnjaka i Sandžaka“.

(Sputnjik)