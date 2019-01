Veliki-imperijalna svest, Srbi podsvest, a Albanci pumpaju miš

BEORAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas da nikada neće odustati od stava da bi najbolje bilo da Srbi i Albanci postignu sporazum, jer, kako je rekao, tako postignuti dogovor morali bi da prihvate svi u svetu.

Međutim, istakao je, u pogledu postizanja sporazuma sa Prištinom nije optimističan.

„Nisam optimističan, ali ne samo da nisam optimista, već sam pesimista. A, da li ću uraditi sve što je u mojoj moći da on bude postinut, uradiću“, rekao je Vučić novinarima u Predsedništvu Srbije, gde je sumirao jučerašnju posetu predsednika Rusije Vladimira Putina.

Na pitanje novinara albanske Klan televizije da li je dobio od Putina konkretnu ideju ili obećanje i u kom biformatu moglo da bude rešeno pitanje Kosova, Vučić kaže da sa ruskim predsednikom nije pričao o formatima.

On, kazao je, a to se može i primetiti, ne voli političke rasprave koje su izvan njegovog domena.

„Mogu li ja da određujem politiku SAD ili Rusije? Još manje to mogu lideri Albanaca, ali vidim da se u to najviše petljaju, iako nemaju toliki uticaj u svetu“, primetio je Vučić.

Njegova suštinska ideja kada je reč o postizanju sporazuma sa Prištinom je ističe ta da Srbi i Albanci postignu dogovor.

U tom slučaju, istakao je, svi drugi u svetu moraju da podrže taj dogovor.

„Taj svoj stav ne menjam i nikada neću ga promeniti“, kazao je predsednik.

Pesimizam prema postizanju sporazuma sa Prištinom, predsednik objašnjava time da, kako kaže, zna da niko ne podržava to što on govori.

„Velike zemlje imaju svoju imperijalnu svest, tako i mi imamo neku vrstu imperijalne podsvesti, a Albanci pumpaju mišiće većim nego što jesu. Zato ponavljam ono što je bolno i nije lako, ali nosi mir bolji život i budućnost“, jasan je Vučić.

Iskreno, ističe, ne zanima ga to što se nekima ne dopada dovoljno to što govori, ali je uveren da i ti kojima se to ne dopada na izborima neće glasati protiv njega.

Jer, precizira, kada ljudi razmišljaju o svojoj budućnosti i budućnosti svoje dece i porodice oni donose racionalnu odluku.

Upravo je to, kaže, ono što uliva nadu, taj racionalni deo svesti da prepoznamo onog drugog i da sa tim drugim moramo da razgovaramo i dogovaramo.

Izrazivši poštovanje prema albanskom novinaru što dobro govori srpski jezik i to mu, primetio je, verovatno pomaže da bolje radi svoj posao, Vučić je rekao da bi voleo da bolje razume albanski jezik.

Jer, objašnjava, poznavajući jedni druge možemo bolje da uredimo naše odnose, možemo da ih uredimo na bolji način i to je jedan od ključnih uspeha.

„Nadam se da ćemo nšto da uradimo, ali ne samo da nisam optimista, već sam pesimista, a da li ću da uložim sve što je u mojoj mogućnosti da bismo nešto uradili, hoću“, zaključio je predsednik Vučić.

