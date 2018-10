Venecijanska komisija: Srpske vlasti sprovele preporuke o ustavnim dopunama za pravosudje

Venecijanska komisija Saveta Evrope je na plenarnom zasedanju 19. i 20. oktobra prihvatila ocenu svog Sekretarijata da je srpska vlada u nove nacrte dopuna ustava o pravosudju unela preporuke ove Komisije, date u junu.

To je agenciji Beta rekao jedan zvaničnik Sekretarijata Venecijanske komisije koji je naveo da je o tome sačinjeni memorandum Sekretarijata dat na uvid svim članovima Komisije koji na njega nisu imali nikakvih primedbi.

U zaključima plenarnog zasedanja Venecijanske komisije 19. i 20. oktobra se kaže da je Komisija „primila na znanje memorandum Sekretarijata o usaglašenosti izmenjenih predloga amandmana na ustavne odredbe pravosudja u Srbiji“ sa mišljenjem koje je dala u junu.

Zvaničnik Sekretarijata je objasnio da je time Venecijanska komisija potvrdila da je srpsko Ministarstvo pravosudja preporuke Venecijanske komisije date u junu ugradilo u nacrte ustavnih dopuna i 12. oktobra dostavilo Komisiji u Strazburu.

U zaključku Memoranduma se kaže da su „sprovedene preporuke Venecijanske komisije“, date na plenarnom zasedanju u junu.

Predstavnici Društva sudija i Udruženje tužilaca Srbije najavili su danas da će više strukovnih udruženja i organizacija pravnika tražiti razjašnjenje i ukazati organima Saveta Evrope i Venecijanskoj komisiji na neobično ponašanje Sekretarijata Venecijanske komisije koje je izdalo Memorandum u kojem se navodi da je Ministarstvo pravde Srbije poštovalo sve sugestije iz mišljenja komisije od juna, kada je objavilo najnoviju četvrtu verziju amandama za izmene Ustava u oblasti pravosudja.

Predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević rekla je agenciji Beta da prema Poslovniku o radu Venecijanska komisija odlučuje uvek na bazi izveštaja izvestioca koji je posebno odredjen za to i nikada to ne radi Sekretarijat, a u hitnim slučajevima mora postojati saglasnost predsednika komisije.

Ona je kazala da se čini da procedura propisana aktima same Venecijanske komisije nije bila poštovana i zbog toga je veoma neubičajen način na koji je stigao Memorandum Sekretarijata, a ne odluka Venecijanske komisije.

Ministarstvo pravde Srbije je 24. oktobra na internetu objavilo da je Venecijanska komisija „zaključila da je poslednja verzija amandmana, koja je nastala nakon usaglašavanja s komentarima stručne javnosti, uskladjena s preporukama Venecijanske komisije“.

