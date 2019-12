Veselinović: Sprega javnih preduzeća, advokata i izvršitelja u pljački gradjana

Predsednik opozicionog Pokreta za preokret Janko Veselinović izjavio je da u Srbiji postoji sprega izmedju javnih preduzeća, stranački podobnih advokata i javnih izvršitelja u pljački gradjana i pravnih lica.

„Sistem je već dobro uhodan i u pitanju je ogroman novac. Za male novčane iznose dugovanja gradjana ili pravnih lica, naplaćuju se ogromni troškovi advokatskih usluga i izvršenja. Odnos osnovnog duga i troška advokata i izvršitelja nekada je u odnosu 1:15. Za jedan dinar duga naplaćuje se i do 15 dinara troška advokata i izvršitelja, i to na nezakonit i prevaran način čime se u stilu pljačke i razbojništva otima novac od gradjana“, rekao je Veselinović na konferenciji za novinare ispred Javnog komunalnog preduzeća Informatika.

Dodao je da se na taj način „siromaše i bez hleba se ostavljaju“ na stotine hiljada porodica u Srbiji.

Kao primer je pokazao dokumente iz kojih se vidi da je za dug od 1.312,94 dinara do sada naplaćen deset puta veći iznos od 13.216,94 dinara i da će taj iznos biti još uvećan, dok je u drugom predočenom primeru stranka za osnovni dug od 4.553 dinara platila troškove advokata i izvršitelja u iznosu od 20.664 dinara.

„Osnovno je pitanje zašto ovaj posao rade advokati i zašto to ne rade pravnici iz javnog preduzeća. Da to rade pravnici, 50 odsto ovog troška ne bi bilo ili bi on bio minimalan. Drugo pitanje je kako su ti advokati izabrani, po kom kriterijumu i da li oni deo sredstava daju nalogodavcima, a to su političke stranke. Treće pitanje odnosi se način dostave računa, pa je sporno kako se i bačeni i izgubljeni računi za javna preduzeća smatraju uručenim“, naveo je Veselinović.

Dodao je da se Pokret za preokret ne zalaže za to da se računi ne plaćaju, već za to da se gradjani ne pljačkaju.

(Beta)