Veselji: Formiraćemo oružane snage želeli to neki ili ne

PRIŠTINA – Predsednik kosovskog parlamenta, Kadri Veselji, tvrdi da će Kosovske bezbednosne snage (KBS) biti transformisane u vojsku do kraja ove godne bez bzira na to da li to želi Srpska lista ili ne.

„Mi ćemo formirati kosovsku vojsku u partnerstvu sa SAD i NATO. Ove godine će to biti učinjeno želi li to neko ili ne želi. Srpska lista je protiv, ali mi ćemo na tome raditi“, rekao je Veselji novinarima u pauzi sednice parlamenta.

Veselji kaže da Priština“ mora da ojača“ Kosovske bezbednosne snage i transforumiše ih u „Oružane snage Kosova“.

„Radićemo na osnaživanju i povećanju budžeta za desetinu miliona…“, kazao je Veselji i dodao da će današnja sednica palamenta biti nastavljena, a naredna, na kojoj će biti paket zakona o transformacii KBS, je zakazana za četvrtak, prenela je prištinska GazetaExpreš.

Poslanici najuticajnijeg opozicionog Demokratskog saveza Kosova i Samoopredeljenja bojkotuju današnju sednicu, ali su najavili da će doći u četvrtak.

Armend Zemaj, poslanik DSK, kaže da su u četvrtak na dnevnom redu važni zakoni i zato će doći.

„Razlozi su već poznati. Sednica sazvana za četvrtak ima važnije zakone koji se odnose na transformaciju KBS-a u vojsku. DSK će prisustvovati toj sednici“, rekao je on, prenela je Koha.

U međuvremenu, Albulena Hadžiju, poslanica Samoopredeljanja takođe je potvrdila da će poslanici tog pokreta prisustvovati sednici zakazanoj za četvrtak.

Istovremeno, međutim, ona je izrazila zabrinutost zbog odlaganja paketa zakona o transformaciji KBS i smatra da je razlog nedostatak sredstava u budžetu.

„Oni (vlast) su sada shvatili da nemaju budžet za transformaciju KBS, ali smo svejedno mi insistirali da ti zakoni budu na sednici“, rekla je Hadžiju za Kohu.

(Tanjug)