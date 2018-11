Veselji: Kosovo nedeljivo, kao što su to želeli Jašari, Boljeti

PRIŠTINA – Kosovo je jedno i nedeljivo, kao što su to želeli Isa Boljetini, Adem Demaći i Adem Jašari, rekao je danas predsednik kosovske skupštine Kadri Veselji, pod čijim pokroviteljstvom se u Boljetinu, kod Kosovske Mitrovice, proslavlja Dan zastave u čast Ise Boljetinija, koji je, kaže, Veselji, bio čovek puške i reči.

„Danas, na ovaj sveti dan za našu naciju, od Valone do Boljetina, od Preševa do Ulcinja, od Skoplja do Skadra, ujedinjuje nas poštovanje spram naših prvaka, ujedinjuje nas poštovanje za sve one žene i muškarce koji su i u najtežim danima održavali živom ideju nacije i radili sve što su mogli za njenu slobodu“, rekao je Veselji, prenela Klan Kosova televizija.

On je rekao da se svakog 28. novembra penju na to istorijsko brdo, jer su tu „koreni nacionalne slobode Albanaca“.

