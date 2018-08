Vesić: Đilas besan što mu je izmakao glavni plen

BEOGRAD – Član Predsedništva SNS Goran Vesić rekao je danas da razume reakciju šefa odborničke grupe „Savez za Srbiju“ u Skupštini Beograda Dragana Đilasa u vezi PKB-a, i da razume da je besan, jer mu je „izmakao glavni plen“ koji je trebalo da uzme dok je bio na vlasti zajedno sa svojim prijateljima tajkunima.

„Đilas je uvek ljut kada ne može da zaradi a kada ne može da zaradi na račun države i građana tada je besan baš kao danas“, naglasio je Vesić dodajući da se najbolje vidi na primeru PKB kako Đilas pravi pare na račun građana.

„U periodu od 2011. do 2013. godine dok je Đilas vladao PKB njegovom menadžmentu koji je došao iz firme njegovog najboljeg prijatelja tajkuna država je oprostila 6,7 milijardi dinara ili preko 55 miliona evra obaveza!? Tako je Đilas oteo 55 miliona evra novca koji pripada građanima i poklonio ga svom menadžmentu koji je doveden iz tajkunske firme da bi se taj isti menadžment zadužio kod banaka i lizing kuća za dodatnih 12 miliona evra“, objasnio je Vesić.

On je dodao da je Đilas, kako bi nagradio svoje “menadžere” za ovaj veliki uspeh, pred smenu sa mesta gradonačelnika doneo odluku da ovim direktorima isplati bonuse vredne više desetina hiljada evra po osobi.

Tu odluku je, kako podseća, Privremeni organ poništio.

Za razliku od Đilasa od 2013. godine zarade zaposlenih se isplaćuju redovno i ne duguje se državi za radni staž, podseća Vesić u saopštenju povodom tvrdnje Đilasa da se PKB prodaje po duplo manjoj ceni od one kojoj je to preduzeće nuđeno na prodaju 2013. godine.

„PKB je klasičan primer da nema tih narodnih para koje Đilas neće da potroši kako sebi ne bi obezbedio korist. Očekivao je da postane vlasnik PKB a da je tako potvrđuje i činjenica da sada, pošto je izgubio vlast i PKB, kupuje zemlju u okolini Beograda“, smatra on.

Vesić ističe da se Đilas obogatio od para građana dok je bio ministar i gradonačelnik kod Koštunice i Tadića.

„Da je tako dovoljno je da pogledamo da je 2007. godine kada je postao ministar u Koštuničinoj vladi prijavio od imovine ženinu kuću na Dedinju, automobil SAB, 2003. godište i 70.000 evra ušteđevine. Kada je sišao sa vlasti, 2016. godine, prijavio je da samo u nekretninama ima više od 24 miliona evra. Kako je to Đilas zaradio? Od plate gradonačelnika?“, upitao je on.

Đilas, prema njegovim rečima, treba da objasni građanima Srbije i odakle mu 50 miliona evra stečenih između 2007. i 2012. godine, sa ukupnim prihodom na svim firmama od oko 180 miliona evra.

„Zato je Đilasovo kukanje nad sudbinom PKB u stvari kukanje nad izgubljenom sopstvenom zaradom koju je očekivao kada sa svojim tajkunima preuzme PKB. I ne interesuje Đilasa sudbina zaposlenih, to što će biti više radnih mesta i veće plate kao ni to što će PKB nuditi kvalitetnije poljoprivredne proizvode Beogradu. Nevažno je to njemu ako on na tome ne zarađuje“, naglasio je Vesić.

