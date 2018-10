Vesić: Đilas o porodiljama – naknadna pamet i neznanje

BEOGRAD – Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNP) Goran Vesić ocenio je danas da je izjava bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa da grad ne treba da plaća javni prevoz, jer za taj novac porodiljama može da se isplati minimalac „klasičan primer neznanja i demagogije“ i pokazuje koliko je on „površan i beskrupulozan“.

„Uvek mi se sviđala Đilasova ‘naknadna pamet’, jer ona pokazuje koliko je taj čovek površan i beskrupulozan. Đilasova izjava da Beograd ne treba da plaća javni prevoz, jer za te pare sve porodilje mogu da dobiju minimalac klasičan je primer neznanja i demagogije“, naveo je Vesić.

Đilas je povodom izjave ministarke Slavice Đukić Dejanović da država nema finansijskiih mogućnosti da uplaćuje minimalac porodiljama na Tviteru napisao da je to godišnje oko165 miliona evra, koliko „Beograd godišnje daje za privatne prevoznike“.

Vesić je istakao da je „neverovatno da o porodiljama brine osoba koja je, kada je 2013. smenjena sa mesta gradonačelnika Beograda dugovala porodiljama 400 miliona dinara!?“

„Kada je bio gradonačelnik, nije ga interesovalo da porodilje isplaćuje na vreme, a sada kada je opozicija nudi im pare od javnog prevoza. To se zove naknadna pamet, ali i glupost. Kao što je naknadna pamet to što je na beogradskim izborima nudio građanima besplatne vrtiće a dok je bio gradonačelnik, kada je mogao to da radi, naplaćivao je tim roditeljima duplo skuplje vrtiće nego što je zakon to dozvoljavao“, rekao je Vesić.

On je podsetio da su u vreme kada je Đilas vladao Beogradom roditelji vrtiće plaćali skoro 9.500 dinara, a u vrtiće je išlo 47.500 dece, dok danas u vrtiće ide više od 70.000 dece po ceni od skoro 5.600 dinara, a zbog njegove bahatosti grad Beograd sada vraća skoro tri milijardi dinara roditeljima koje je pljačkao.

„Đilasova demagogije i varanje ljudi davanjem lažnih i nerealnih obećanja kao ovo da će da ukine javni prevoz doživela je debakl na beogradskim izborima. Žalosno je samo kako ovaj čovek koji pretenduje da vodi zemlju potcenjuje građane i njihovu inteligenciju. I kako misli da smo zaboravili šta je radio dok je bio na vlasti“, zaključio je Goran Vesić.

(Tanjug)