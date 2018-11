Vesić: Đilas poslao opasnu poruku

BEOGRAD – Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Goran Vesić izjavio je da je jedan od osnivača Saveza za Srbiju „Dragan Đilas večeras poslao jednu opasnu poruku da će vlast u Srbiji da ruši na ulici i silom“.

Đilas je u izjavi za „Glas Amerike“ izneo tvrdnju da je u Srbiji „sve postalo potpuno nenormalno i mora da se zaustavi“.

„Jer ako ode dalje, ja ne znam šta je sledeće, šta je kraj“, rekao je Đilas i dodao „eksplodiraće negde“.

Vesić je u odgovoru na ove Đilasove stavove upitao „ima li šta apsurdnije kada Dragan Đilas govori o bezbednosti u društvu i parlamentarizmu?“

„Dragan Đilas čije je obezbeđenje kada je bio gradonačelnik tuklo devojčicu čiji su roditelji protestovali ispred Skupštine grada, Dragan Đilas čiji su saradnici u Sopotu tukli građane koji su se usudili nešto da postave pitanje, Dragan Đilas koji je bio gradonačelnik grada u kome je ubijen demonstrant Ranko Panić priča nekom o bezbednosti? Treba da ga je sramota. O dijalogu u parlamentu priča Dragan Đilas koji kao gradonačelnik nije nijednom bio na sednici Skupštine grada koja ga je izabrala!?“, naveo je Vesić.

On je poručio da „o strahu priča Dragan Đilas pre kojim su drhtali svi novinari jer je bio ‘gospodar medija’ kako ga je prozvala pokojna Verica Barać i koji je na pitanja novinara odgovarao sa ‘zini da ti kažem'“.

„Dragan Đilas je večeras poslao jednu opasnu poruku da će vlast u Srbiji da ruši na ulici i silom. Zato Đilas tvrdi da u Srbiji nema parlamenta. Ali to se sve uklapa u politiku koju vodi Đilas. A ta politika je nasilje, pretnje stranim investitorima, hajka na neistomišljenike i napadi na sopstvenu zemlju“, zaključio je Vesić.

Đilas je kazao da „živimo u zemlji u kojoj su pre dva dana bila tri ubistva u tri gradu, sad su bili mafijaški obračuni, lete džipovi u vazduh, napadaju se politički protivnici“.

„Sve je postalo potpuno nenormalno i mora da se zaustavi. Ako ode dalje, ja ne znam šta je sledeće… Kada izbacite dijalog iz parlamenta, onda ulazite kao društvo u problem. To je mesto gde se priča. Ako to

zaustavite, ako zatvorite sve medije, eksplodiraće negde.

Kome to treba, dajte malo pameti u glavu“, rekao je Đilas.

