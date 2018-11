Vesić: Objavljivanjem karikature list pokušava da dign tiraž

BEOGRAD – List „Danas“ objavljivanjem karikature u kojoj je uporedio predsednika Srbije Aleksandra Vučića s nacističkim vođom Adolfom Hitlerom i Jozefom Gebelsom pokušava da podigne tiraž vređanjem predsednika Srbije, što je nedopustivo, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić

„To je stalni pokušaj da se naprave tenzije u društvu i da se pokaže kako je ovo društvo nedemokratsko, a pritom rade šta god hoće i nikavih posledica nemaju za to. E, to je ova karikatura“, rekao je Vesić za televiziju Pink.

Prema njegovim rečima uporediti bilo kog političara ili čoveka s Hitlerom i Gebelsom neverovatno je, i zapitao se šta bi se desilo u Nemačkoj da izađe takva strana.

„Pa te novine bi bile zabranjene istog časa. A šta bi se desilo da to uradite u nekoj drugoj zemlji Zapadne Evrope. To je neverovatna situacija u kojoj jedan niskotiražni list pokušava da podigne svoj tiraž provokacijama“, rekao je Vesić i dodao da je to dokaz kakve medijske slobode vladaju u Srbiji.

Ipak, kako kaže, njega je više iznenadilo saopštenje medijskih udruženja, navodeći kao primer saopštenje UNS-a u kojem se navodi da su satira i karikatira „nedodirljivi“, da u njoj može da se napiše „šta god hoćete“, kao i da „oni koji napadaju, ne razumeju suštinu karikature“.

„Šta to znači? Da sutra mozete da naslikate slike silovanja ili nekog ubicu i da pohvalite nešto što se desilo i da je to onda u redu. To je posledica takvog mišljenja“, rekao je Vesić.

Kako je rekao, mnogima su u Srbiji puna usta kako nema medijskih sloboda, a takve karikature se objavljuju ne samo danas već se ponavljaju i za to nema nikakvih posledica.

„Kao što možete da napadate i njegovu porodicu i druge ljude bez prestanka u većini medija u Srbiji i to je naprosto tako i ovo je dokaz da u Srbiji vlada sloboda medija, a ja mislim da ovo što je uradio ‘Danas’ nema nikave veze sa političkom kritikom. Ovo je pokušaj da se na vrlo prizeman način uvredi predsednik Srbije ali i da se podigne tiraž na nacicn koji nije primeren medijima“, zaključio je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je rekao i da kada se posmatraju „neki takozvani nezavisni novinari“ vidi se potpuno nerazumevanje suštine medija i kao primer naveo novinara koji je radio emisije na privatnoj radio stanici, a koji priča da je odluka privatnog vlasnika te stanice da mu ukine emisiju političke prirode.

„Oni ne razumeju da mediji mogu da budu privatni, mogu da budu javni servis, ali da privatni mediji imaju pravo na svoj poltički stav. Imamo pravo na svoju uređivačku politiku. Sad će kao da ispadne da je država kriva što je čovek na privatnoj radio stanici od privatnog vlasnika koji ga je inače i zvao, dobio odgovor da više ne želi da njegove emisije budu na stanici“, zaključio je Vesić.

(Tanjug)