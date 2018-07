Vesić: Opozicija bez rešenja, biće još podmetačina

BEOGRAD – Opozija u Srbiji se ne okuplja zato što ima rešenja za probleme u zemlji, nego zato što je protiv svega pozitivnog što radi vlast, i to je njihova čitava logika u nameri da sruše Aleksandra Vučića, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

„Da li je to Kosovo, Beograd na vodi, gorivo, fontana na Slaviji, potpuno je nevažno. Oni su uvek protiv bilo čega što se pozitivno radi u ovoj zemlji. Oni su protiv svoje zemlje, računajući da će to napraviti problem Vučiću koga, inače, patološki mrze i koji je jedina njihova opsesija, računajući da će dovesti do njegovog pada sa vlasti“, rekao je Vesić na TV Pink.

(Tanjug)