Vesić poziva građane na jedinstvo oko Kosova

BEOGRAD – Član Predsedništva vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Goran Vesić apelovao je na građane Srbije da budu jedinstveni po pitanju Kosova, jer, kako je istakao, ako je potrebno jedinstvo, to je onda oko pitanja Kosova i ekonomije.

„Oko toga ne sme da bude podela i kao narod treba da nastupimo jedinstveno. Dijalog treba da vodi do kompromisnog rešenja, u kojem će obe strane delom biti zadovoljne a delom nezadovoljne, jer to je kompromis koji bi doveo do mirnog rešenja“, rekao je Vesić za Nacionalni dnevnik TV Pinka.

On je ocenio da albanska strana taj mir ne želi, i to je više nego jasno.

„Plan pravljenja nezavisnog Kosova ne ide onako kako su planirali. Dvanaest zemalja povuklo je priznanje Kosova, a takođe ono ne postaje članica međunarodnih institucija. Nisu u stanju da ispune najosnovnije uslove za viznu liberalizaciju sa EU. Ta država de fakto ne postoji kao takva već je provizorijum“, rekao je Vesić.

On je dodao da bez dogovora sa Srbijom nije moguće trajno rešenje i istakao da je „to veliki uspeh predsednika (Srbije Aleksandra) Vučića, jer je uspeo da to nametne međunarodnoj zajednici“.

Prema njegovim rečima, dobro je što se ide u Savet bezbednosti jer u tom okviru treba da se razgovara zbog toga što „albansku stranu ne interesuje šta kaže EU, već samo SAD, koje jedine imaju uticaj na njih“.

„Albanci decenijama imaju plan – stvaranje stalne nesigurnosti na Kosovu i Metohiji i iseljavanje Srba, kako bi jednoga dana mogli da nam kažu da tamo nema više naših građana. Čitava bitka se vodi da kosovsko rukovodstvo spreči Srbiju da pomaže Srbe, jer ako to čini, oni će ostati na Kosovu i Metohiji“, rekao je Vesić.

On je istakao da „politika Srbije i njenog predsednika jeste politika dijaloga“.

„Štaviše, pružamo ruku u trenutku kada dobijamo potpuno suprotne signale iz Prištine. Za dijalog potrebno je najmanje dvoje, a očigledno u ovom trenutku i velike sile. Nama je važan trajni mir, jer za razliku od njih u Srbiju ulaze strane investicije, mi smo uređena država i od mira zavisi naša ekonomija, investiranje i životni standard naših građana“, rekao je Vesić.

Zvaničnik SNS-a je ukazao da „bez Srbije i dijaloga s njom ta država (Kosovo) ne može da zaživi, niti bilo kakav dogovor može da se napravi“.

„Mi smo zemlja koja pridobija saveznike bez obzira da li su za nezavisnost Kosova ili ne. Bez Srbije nema ni trajnog mira na Balkanu, a pre ili kasnije, svaki sukob se reši dijalogom i dogovorom“, rekao je Vesić.

U intervjuu za TV Pink, on se osvrnuo i na proteste u Beogradu, ocenjujući da su glavni organizatori protesta za nasilje, jer svaki dan bar nekoliko puta pozivaju na njega.

„Oni sada navodno prave protest protiv nasilja, a uneli su ga u naše društvo i u politiku, i pritom svakog ko im se ne sviđa napadnu. Tako oni zamišljaju Srbiju, u kojoj niko ne sme da izveštava ništa protiv njih. Žele demokratiju, ali samo da se izveštava kako oni žele. Nijedan konstruktivan predlog niti rešenje od njih ne može da se čije“, naveo je Vesić.

On je dodao da je ružno da pojedini domaći političari rade ono što (kosovski premijer) Ramuš Haradinaj najavi i još jednom pozvao na jedinstvenost u državi kad je reč o najvažnijim pitanjima.

(Tanjug)