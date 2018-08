Vesić: Pretnje Vučiću shvatiti ozbiljno

BEOGRAD – Pretnje ubistvom i vojnim pučem koje je Aleksandru Vučiću u ime Đilasa, Jeremica i Lutovca uputio fašista Boško Obradović treba shvatiti ozbiljno, ocenjuje Goran Vesić i ukazuje da su se isti ti svojevremeno obrušili i na Zorana Đinđica u nadi da će ga pokusaj da reši kosovski problem politički uništiti.

„Juce je fašista Boško Obradović u ime svojih koalicionih partnera Đilasa, Jeremica i Lutovca pozvao na vojni puč i ubistvo Aleksandra Vučića“, rekao je član Predsedništva SNS Vesić za Tanjug.

Kako ističe, njemu je taj scenario veoma dobro poznat.

“Kada je Zoran Đindic 2002. godine tražio hitno rešavanje kosovskog pitanja jer je to bilo u interesu Srbije, kako ne bi nespremno dočekali trenutak kada Priština proglasi nezavisnost, kako su države koje to podržavaju planirale, isti ovaj nesoj na politickoj sceni, od lažnih nacionalista i fašista do levicara i anarhista, obrušio se na njega nadajuci se da ce ga pokušaj da reši kosovski problem politicki uništiti”, rekao je on.

I ne samo oni, dodaje Vesić, već su to radili i pojedinci iz njegove tadašnje stranke poput Borisa Tadica, koji je politicku karijeru napravio posle Đinciceve smrti.

“Nije tada nikoga od njih interesovala ni sudbina Srbije, ni kosovskih Srba, ni to da li ce Taci da pobedi vec samo kako da patriotska osecanja naših ljudi u vezi sa Kosovom i Metohijom iskoriste da se obracunaju sa svojim politickim protivnikom“, navodi Vesić.

Šta se kasnije desilo svi znamo, kaže on i ističe da je Srbija danas u mnogo težoj poziciji nego što je bila 2002. godine a našeg naroda na Kosovu i Metohiji je manje.

Kako kaže, i tada su isti ovi politicari koji danas napadaju Vucica vikali u glas – samo neka se ništa ne dira, najbolje je da se sve zamrzne…

Rezultat te njihove ‘politike’ je da su oni za ovih 16 godina sve bogatiji, da su promenili mnogo funkcija a da je Srba na Kosovu i Metohiji sve manje kao i da je Priština proglasila nezavisnost koju su ti isti nesposobni politicari, danas u opoziciji, potvrdili glupim obracanjem Medunarodnom sudu pravde, konstatuje Vesić.

„Zato pretnje ubistvom i vojnim pučem koje je juce Aleksandru Vucicu u ime Đilasa, Jeremica i Lutovca uputio fašista Obradovic treba shvatiti ozbiljno“, zaključio je on.

(Tanjug)