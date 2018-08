Vesić: Svi treba da stanu uz Vučića po pitanju KiM

BEOGRAD – Član Predsedništva SNS Goran Vesić izjavio je danas da svi treba da stanu uz predsednika Srbije Aleksandra Vučića kada je reč o pitanju Kosova i Metohije, jer oko tog pitanja, podvlači, nema mesta politikanstvu.

„Nalazimo se u situaciji koja je vrlo važna za zemlju, problem Kosova traje duže od jednog veka i nemamo taj luksuz da budemo nejedinstveni oko tog pitanja i zato treba da stanemo iza predsednika koji o tome pregovara“, rekao je Vesić gostujući na Studiju B.

Ističe da je u našsem interesu da se dođe do trajnog rešenja, da Srbija ima jasno definisanu situaciju sa Kosovom, jer bez toga zemlja ne može da napreduje.

„Imamo mi karata na svojoj strani, naša situacija je mnogo bolja nego što je bila ranije. Sada predsednik Vučić o Kosovu otvoreno priča i u Bernilnu, Moskvi, Vašingtonu i Briselu. Do pre nekoliko godina nismo mogli da pričamo o tome, bilo je ako hoćete priznajte, ako nećete, nećete“, rekao je Vesić.

Podvukao je da se se zahvaljujući dobroj međunarodnoj poziciji Srbije, o Kosovu sada priča, što je veliki pomak.

„Mi pričamo ravnopravno i smatra se da Srbija mora da učestvuje u tome i da njeni interesi moraju da budu zadovoljeni. To je veliki pomak, to su džinovski pomaci, jer je do sada za jedan deo međunarodne zajednice ta priča bila zatvorena. Sada možemo da se borimo za svoje iterese“, naglasio je Vesić.

Kako je rekao, u Srbiji pojedinci slave sve što ne ide u prilog Srbiji i konačnom rešenju.

Govoreći o tome ko sve napada predsednika Vučića, Vesić je rekao da su to isti oni koji su napali Zorana Đinđića 2002. godine i da su i tada govorili da se ne rešava problem Kosova, te da je najbolje zamrznuti konflikt.

„Đinđić je hteo da se taj problem definitivno reši. Ni on nije znao dokle ćemo stići. On je tada napisao čuveni tekst u Njujork tajmsu i tada su svi skočili protiv. To je bila situacija u kojoj smo mi preuzeli inicijativu. Za Srbiju je najvažnije da ima inicijativu“, kaže Vesić.

Podseća da je u međuvremenu prošlo 16 godina, a za to vreme Kosovo je jednostrano proglasilo nezavinost, a Srba danas ima manje na Kosovu nego 2002. godine, a država ništa u međuvremenu nije postigla.

„Niko ne može da zna kakvo će rešenje biti i dokle ćemo stići, a ono što je sigurno sada se borimo za to. To je velika razlika u odnosu na prethodni period. Šta ćemo dobiti to niko ne može da garantuje, ali Kosovo bi trebalo da bude pitanje oko koga ne bi trebalo da se svađamo“, istakao je Vesić.

Problem, kaže, nije nastao juče, već pre jednog veka i nije ga lako rešiti.

„Predsednik je ušao u taj problem odgovorno, želeći da zaštiti interese srpskog naroda. Dobio je više od 56 odsto glasova i ima legitimitet da vodi zemlju. Mislim da je normalno da svi stanu oko predsednika i da mu omoguće da pregovara u ime Srbije, a naravno da će na kraju narod doneti odluku“, rekao je Vesić.

Kako kaže, ono što radi opozicija je pokušaj da se oslabi pozicija Srbije.

„Likovanje na društvenim mrežama nakon odgovora Angele Merkel da nema menjanja granica kod njih proizvodi efekat kao da su dobili sedmicu na lotou. Postoje političke razlike i borba, ali postoje pitanja oko kojih ne treba da se delimo, a oni se nadaju da će Vučić politički izgubiti na rešavanju kosovskog problema“, rekao je Vesić.

Podsetio je da je Vuk Jeremić bio ministar spoljnih poslova kada je Kosovo proglasilo nezavisnost i tvorac „najgluplje ideje da se žalimo Međunarodnom sudu pravde“ i tako na neki način dao legitimitet nezavisnosti.

Kaže da je ono što radi opozicija i teranje investitora i pita ko će da ulaže u našu zemlju ako sluša kako neki političar preti ubistvom i pučem predsedniku države.

„Ako to nije krivično delo, onda neka to probaju u Americi sa Donaldom Trampom ili u Nemačkoj sa Angelom Merkel pa neka vide kako bi prošli kod njihovog tužilaštva, verujem da ne bi bili na slobodi pola sata. Boško Obradović je tragična figura srpske politike, fašista u pokušaju, naslednik Ljotića čiji su ljudi skupljali srpsku decu po Kragujevcu da ih Nemci streljaju i čovek koji živi od incidenata, nadajući se da će neko obratiti pažnju na njega“, rekao je Vesić.

(Tanjug)