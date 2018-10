Vesić: Za prethodnih šest godina, Srbija stala na noge

BEOGRAD – Član predsedništva Srpske napredne stranke Goran Vesić, gostujući na Studiju B, govorio je o jubileju SNS, rezultatima šestogodišnje vladavine, međunarodnoj poziciji Srbije, uspešnim ekonomskim reformama, opoziciji i naporima predsednika Srbije Aleksandra Vučića da našoj zemlji vrati međunarodni rejting.

„SNS slavi 10 godina postojanja. Mnogo toga se promenilo. Te 2008. godine, Srbija je bila u sasvim drugoj poziciji nego danas. Tada je vladao Boris Tadić, u Srbiji se nisu sprovodile korenite reforme. Politika se vodila od istraživanja do istraživanja javnog mnjenja. Odnosno, tadašnji predsednik se zaduživao, a Srbija je došla do ivice bankrota. Čekao nas je tada ‘grčki scenario'“, priča Vesić.

Za prethodnih šest godina, Srbija je uspela da strane na noge zahvaljujući Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, kaže Vesić i naglašava da sada imamo razlog za optimizam.

„Bilo je veoma teško kada je SNS došao na vlast. Situacija je bila alarmantna. Bili smo u situaciji da nismo mogli da izvršavamo svoje obaveze. Nismo mogli da isplaćujemo penzije. Javni dug je bio 79 odsto, a podsetiću, danas je on manji od 50 odsto. A već januara 2019. godine biće 48 procenata“, dodao je Vesić.

On se osvrnuo i na reformu pravosuđa u vreme Borisa Tadića kada je otpušteno nekoliko hiljada sudija. Zbog toga Srbija je bila na crnoj listi Evropske unije. Trebalo je šest godina, da se Srbija pozicionira na dobrom mestu, gde je danas.

„Predsednik Vučić je morao da posegne za nepopularnim merama, a to je smanjenje plata i penzija, zabrani zapošljavanje u javnom sektoru i čitav niz nepopularnih mera. Vučić je tada rekao da se penzije i plate privremeno smanjuju, da bi one mogle da se isplaćuju. Danas su u one veće nego ikada. Danas kada povećavamo penzije, mi ih povećavamo iz realnih izvora, a ne iz kredita“, objašnjava Vesić.

Prema njegovim rečima, penzioneri su dali najveći doprinos stabilizaciji zemlje. To je tada bilo teško.

„Veliki političari ne postaju na malim odlukama, već na onim teškim, gde moraju da povlače nepopularne poteze. Vučić je veliki političar u istoriji Srbije. Njegove odluke su donele dobro našoj zemlji“, priča Vesić.

Član predsedništva SNS je istakao da je današnji međunarodni položaj Srbije veoma veliki. On se osvrnuo na činjenicu da je Vučić jedini predsednik koji se 11 puta sastao sa predsednikom i premijerom Kine, a do sada je sa Vladimirom Putinom imao 13 razgovora, a veoma čest je sagovornik sa čelnim ljudima zapadnih zemalja i SAD.

Vesić je naglasio da je Srbija mala zemlja, ali ona ima predsedika koji se najčešće sastaje sa najmoćnijim ljudima planete. Njegovim ličnim odnosima Srbija dobija na značaju, menja se politika prema našoj državi. Dobijamo investicije. Jer sastanak Vučića sa čelnim ljudima planete je poruka kompanijama da smo mi zemlja poželjna za ulaganje.

„Srbija danas ima više stranih investicija nego sve države bivše Jugoslavije. A to je sve zahvaljujući diplomatskim naporima predsednika Srbije Aleksandra Vučića. On je Srbiju vratio na mapu sveta, ona je poštovana, a mi iz SNS smo naročito ponosni na to“, istakao je Vesić.

On se osvrnuo i na delovanje srpske opozicije. Prema njegovim rečima, ljudi koji prete silovanjem i vešanjem, nemaju nikakav program, nemaju šta da ponude narodu. Oni nude samo agresivnost, a zbog toga što nemaju program, rezulturalo je njihovim debaklom na beogradskim izborima.

„Da su oni normalna opozicija, ja bih očekivao da oko nacionalnih strateških pitanja mi imamo zajednički stav. Oni ga nemaju. Konkretno, tu mislim na politiku prema Kosovu i Metohiji, kao i pitanje ekonomskih reformi. Oni namerno žele da se na KiM zadrži status kvo, kako se pitanje ne bi rešilo, a Srbi iseljavali. A da bi za za 20 godina rekli, tamo više nema Srba, pa da bi ga lakše predali. S druge strane, imamo Đilasa koji je 2011. odbacivao MMF, a danas im piše pisma gde se žali na državu Srbiju“, ukazao je Vesić.

Prema njegovim rečima, pitanje Kosova je ključno na Balkanu, a predsednik Vučić svim naporima se trudi da ga reši. Za dogovor je potrebno dvoje, a to znači da Albanci moraju da prihvate dogovor. U ovom trenutku međunarodna pozicija Srbija je daleko bolja nego u vreme Borisa Tadića. Sve velike sile nas uvažavaju. Albanska strana ne poštuje nikakav dogovor, ali za raziliku od pre deset godina, u boljoj smo poziciji.

„Aleksandar Vučić je zaslužan za reforme i bolji međunarodni rejting. On to postiže zahvaljujući velikoj podršci građana Srbije. Kao lider, sav teret je stavio na svoja leđa. Sprovodi korenite reforme, a njegova misija je da promeni Srbiju. Njegova istorijska misija je da Srbija ponovo bude na pravoj strani, ravnopravni član evropske zajednice naroda“, zaključio je Vesić.

Prema njegovim rečima, Srpska napredna stranka je istorijski pokret koji se dugo neće formirati u istoriji Srbije. I veoma je važno da svi građani daju doprinos da Srbija napreduje.

(Tanjug)