(video, audio)

Nema curenja iz cisterni niti opasnosti na pruzi kod Niša

NIŠ, 10. februara (Tanjug) – Na pruzi u blizini Niša, gde je rano jutros iskliznulo pet vagon-cisterni tovarenih fosfornom kiselinom, nije došlo do curenja i nema nikakve opasnosti po ljude, izjavio je Tanjugu direktor sektora za saobraćajne poslove u Infrastrukturi železnice Srbije Dejan Đorđević.

„Tom prilikom nije došlo do oštećenja vagon-cisterni niti do curenja materije iz njih, to znači da na mestu događaja ne postoji nikakva opasnost niti po stanovništvo niti po životnu sredinu“, rekao je Đorđević.

Između železničkih stanica Matejevac i Svrljig, na pruzi Niš – Zaječar noćas u 00.35 sati, iskliznulo je pet vagon-cisterni tovarenih fosfornom kiselinom.

Tom prilikom cisterne su delimično iskliznule sa koloseka, sa po jednom osovinom i nisu se prevrnule.

Reč je o cisternama koje su se nalazile u sredini teretnog voza broj 52792, prevoznika „Srbija Kargo“, koji je saobraćao iz Prahova za Šabac.

Đorđević je kazao Tanjugu da su ekipe železnice izašle teren i da je već oko četiru sata jutos počelo otklanjanje posledica tog vanrednog događaja.

Očekuje se da će saobraćaj na tom delu pruge ponovo biti uspostavljen u narednih 24 sata.

„Merenjem geometrije koloseka na licu mestu je utvrđeno da uzrok vanrednog događaja nije stanje železničke infrastrukture, posebno što je upravo ta deonica sanirana 2018.godine. Istražna komisija je na licu mesta i ona će utvrditi konačan uzrok tog vanrednog događaja“, rekao je Đorđević.

(Tanjug)