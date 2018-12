(video, audio, foto)

Mladi uz pomoć obuka lakše do posla

BEOGRAD, 24. decembra (Tanjug) – Više od 80 mladih dobilo je danas sertifikat o završenoj obuci u okviru projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih“, koji u poslednje tri godine realizuju Ministarstvo omladine i sporta i nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Ukupno 87 mladih od 15 do 35 godina završilo je obuke za kozmetičara, zavarivača i pomoćno osoblje u hotelijerstvu.

Studentkinja Železničkog mašinstva Marija Nikolić iz Lapova obuku za zavarivača u trajanju od tri meseca završila je u Smederevskoj Palanci, a za Tanjug kaže da joj je obuka donela praktična znanja, ali i prvu ponudu za posao.

„Za obuku sam čula od rođaka. Primljena sam među mnogo kandidata. Obuka je bila u Smederevskoj Palanci, radili smo po osam sati, a učili smo tri postupka zavarivanja, kako da držimo pištolje, elektrode, da povlačimo prave linije pa do komplikovanijih poslova“, rekla je Nikolić.

Kaže da je sa njom na obuci bilo 33 mladića, koji su joj pružali podršku i ponašali se „kao prema sestri“, a u tom „muškom poslu“ smatra da se „odlično snašla“.

„Obuka mi mnogo znači i planiram da se zaposlim u toj struci, jer je to zanimanje koje se traži ne samo kod nas, već i u svetu, a i to je dobro plaćen posao“, navela je Nikolić.

Prema njenim rečima, svi mladi su se za obuku prijavili s istim motivom – da se zaposle, a ona će, kaže, već koliko sutra otići na prvi razgovor za posao.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić na svečanoj dodeli sertifikata istakao je da su mladi snaga i budućnost društva, a da su garant te budućnosti celoživotno obrazovanje i obuke.

„Ponosan sam na vas što ste pokazali da je celoživotno obrazovanje nešto što je izbor svakog od vas, i vi ste primer drugima, kako vašoj generaciji, tako i budućim“, rekao je Udovičić.

On je ukazao da je cilj projekta da olakša put do posla kroz stručno osposobljavanje kako bi mladi samostalno mogli da postanu što konkurentniji na tržištu rada, što su, navodi, mnogi do sada i potvrdili zaposlivši se u različitim oblastima – poput sektora korisničkih usluga, tekstilne industrije, primenjenog zanatstva i drugih.

Istakao je da je Ministarstvo u poslednje četiri godine kroz mnogobrojne projekte pomoglo više od 3.000 mladih da dobije posao, dok je, ističe, kroz preobuke prošlo 1.000 mladih.

Rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje u Privrednoj komori Srbije Mirjana Kovačević kaže da je PKS-u obrazovanje kadrova od strateškog značaja, ne samo zato što je pokretački faktor povećanja konkurentnosti privrede, već i zato što doprinosi opštem blagostanju društva.

Cilj projekta „Posticanje zapošljavanja mladih“ je da se pruži dopunsko osposobljavanje osobama starosti od 15 do 35 godina, kako bi one unapredile svoj položaj na tržištu rada i brže došle do posla.

