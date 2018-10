Vinča: Nauka i humanost nemaju granice

BEOGRAD – U Institutu za nuklearne nauke „Vinča“ danas je otkrivena spomen-ploča u znak zahvalnosti i sećanja na francuske građane koji su dali svoju koštanu srž petorici srpskih istraživača, teško ozračenih u nuklearnom akcidentu u tom institutu 1958. godine.

Zahvaljujući lečenju u Francuskoj, francuskim donatorima koštane srži i pre svega profesoru, onkologu Žoržu Mateu, koji je sa svojim timom iz bolnice „Marija Kiri“ prvi put u istoriji izveo složenu operaciju presađivanja koštane srži, čime je spasen život petorice ozračenih.

Na žalost, operacija na jednom od naučnika koji je bio najozračeniji nije ni izvedena.

Ta operacija je izuzetno značajna i na globalnom nivou zato što je otvorila put lečenju leukemije.

Osvrnuvši se na događaje od pre šest decenija, direktorka Instituta Milica Marčeta Kaninski istakla je da oni svedoče o solidarnosti i pokazuju da nauka i humanost nemaju granice.

„Mi ne obeležavamo sam akcident već gest izuzetne solidarnosti nastao iza ovog akcidenta i medicinsku svetsku premijeru“, rekao je ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondoloni.

To je, kako je naveo, bio i gest prijateljstva između naša dva naroda koji je istovremeno označio prvu transplantaciju koštane srži, kada je takva operacija bila još u eksperimentalnoj fazi.

„Posle jednog akcidenta koji je bio za žaljenje bili smo svedoci lepe priče o solidarnosti i prijateljstvu između Francuske i Srbije, i primeru izvanredne hrabrosti kako naučnika iz Srbije koji su bili ozračeni, tako i njihovih donatora Francuza“, rekao je Mondoloni.

Ambasador je izrazio zadovoljstvo zbog naučne saradnje Francuske i Srbije i naglasio da je „Srbija velika naučna zemlja“.

Radojko Maksić (85), jedan od naučnih istraživača koji je bio ozračen i prvi je operisan u Francuskoj, jedini je koji je danas u životu.

Kad je Vinča osnovana, postojao je program koji je sagledavao šta jedna zemlja poput naše treba da radi u nauci, ali pre svega u istraživanjima, započinjući sa nuklearnom energijom. Taj program, koji je u to vreme bio na svetskom nivou, to je i danas, rekao je on.

Maksić je rekao da se 1958. nije dogodila havarija, već akcident u okviru istraživanja.

„To je bio najmoderniji istraživački program u nuklearnoj energiji. To jeste bio akcident, ali to je u istraživanju. Događa se“, rekao je Maksić.

Institut za nuklearne nauke Vinča osnovao je 1948. Pavle Savić, student Marije Žolio Kiri, pod nazivom Institut za fiziku koji je 1955. prerastao u multidisciplinarni naučni institut i preimenovan u Institut za nuklearne nauke Vinča.

Sastoji se od 13 naučno-istraživačkih laboratorija koje uživaju veliki međunarodni ugled.

(Tanjug)