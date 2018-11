Više posla za vatrogasce, u pomoć im stiže pojačanje

BEOGRAD – Beograd će od sutra imati 54 vatrogasca više, izjavio je danas gradonačelnik Zoran Radojičić i dodao da će to biti značajno pojačanje na postojećih 700 vatrogasaca s obzirom da u glavnom gradu broj intervencija raste.

Vatrogasci su u Beogradu od početka avgusta imali više od 2.300 intervencija, od toga je bilo 1.856 požara,

„U prethodna tri meseca naše jedinice imale su oko 1.850 intervencija, što je 150 više nego u istom periodu prošle godine“, rekao je Radojičić prilikom obilaska Vatrogasno-spasilačke brigade (VSB) na Zvezdari, i dodao da su vatrogasci u prethodnom periodu spasili 36 ljudi.

Nakon obilaska svih kapaciteta koji su na raspolaganju pripadnicima te brigade, od amfiteatra za teoretsku nastavu, preko garaže, do terena i poligona za vežbe, gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo njihovom spremnošcu.

„Jedan minut im je potreban od informacije o požaru do momenta kada krenu na teren, a u proseku 10 minuta do mesta požara“, rekao je Radojičić za Tanjug.

Prema njegovim rečima, važno je da svi obrate pažnju u toku grejnje sezone da se pepeo i žar ne bacaju tamo gde požar može da se rasplamsa.

Gradonačelnik je apelovao na sugrađane da vode računa gde se parkiraju, jer nepropisnim parkiranjem mnogu da spreče vatrogasce da dodu do mesta požara i da spasu ljude.

Iz kabineta gradonačelnika saopšteno je da stradalih vatrogasaca nije bilo, da je na tim intervencijama povređeno osam pripadnika Vatrogasno spasilačke brigade Beograd.

VSB Beograd spasla je 138 ljudi, od kojih je 36 bilo ugroženo u požaru, a 86 u tehničkim intervencijama u saobraćaju.

Podseća se i na neke od najznačajnih intervencija poput požara – u fabrici „Imlek“ u Padinskoj Skeli, u stanu u Bulevaru despota Stefana, gde je spaseno troje ljudi, i onoga na Starom sajmištu gde su spasene dve ženske osobe.

„U poslednjih pet dana, u dva odvojena požara u stambenim prostorima, imali smo dve žrtve starije dobi“, kažu u kabinetu beogradskog gradonačelnika.

(Tanjug)